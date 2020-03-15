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Почти в три раза: компания Коломойского за день до закрытия границ резко подняла цены на билеты

15 марта, 16:35

Татьяна Очеретяна

Ранее МАУ анонсировала дополнительные рейсы чтобы забрать всех желающих вернуться

Билеты на рейсы авиакомпания МАУ, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, резко подорожали за сутки до закрытия границы Украины. Согласно данным на сайте компании, цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, сообщает РБК-Украина.

Как известно, Владимир Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы, поскольку потом у них не будет возможности вернуться на самолете. Тогда МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы вернуть всех украинцев.

В частности, МАУ запустили рейсы по маршруту Киев – Лондон – Киев и Киев – Вена – Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев – Тель-Авив – Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

Согласно информации на сайте компании, из Лондона в Киев эконом классом в субботу можно было улететь за 9,7 тыс. гривен, а вот цена на воскресенье почти в три раза выше – 24,2 тыс. гривен.

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Также из Парижа в Киев в воскресенье можно вернуться почти за 22 тыс. гривен, а 16 марта цена за билет в один конец превышает 35 тыс. гривен.

Еще один дополнительный маршрут – Вена – Киев – цена на билет стартует от 10 тыс. гривен, если лететь 15 марта, и от 12,8 тыс. гривен до 19,9 тыс. грн придется заплатить за билет на 16 марта.

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Из Тель-Авива в Киев завтра, 16 марта, можно улететь за 28,3 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину после закрытия границ 17 марта.

Кроме того, после внеочередного заседания Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии, которая стала эпицентром распространения COVID-19 в Европе.

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