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Вспышка коронавируса в Италии: Кабмин поручил эвакуировать украинцев

14 марта, 13:51

Татьяна Очеретяна

Процедуру вывоза граждан обсудили на внеочередном заседании Кабмина

Правительство поручило эвакуировать граждан Украины из Италии, где сейчас быстро распространяется коронавирус. Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", – говорится на сайте.

Так, на внеочередном заседании 14 марта Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

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"Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - добавили в сообщении.

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Напомним, мы писали, что посольства и консульства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме этого, в Италии из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия коронавирус эвакуация украинцев

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