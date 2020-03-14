Вспышка коронавируса в Италии: Кабмин поручил эвакуировать украинцев

Правительство поручило эвакуировать граждан Украины из Италии, где сейчас быстро распространяется коронавирус. Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", – говорится на сайте.

Так, на внеочередном заседании 14 марта Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

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"Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - добавили в сообщении.

Напомним, мы писали, что посольства и консульства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме этого, в Италии из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек.

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