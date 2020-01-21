Пять главных железнодорожных вокзалов: названы самые посещаемые

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

В Украине назвали топ-5 наиболее крупных по пассажиропотоку вокзалов. Ввиду высокой посещаемости, эти инфраструктурные объекты могут приносить огромные прибыли, если власти решат передать их в концессию.

Так, по данным "Укрзализныци", наиболее посещаемым в 2019 году стал железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский, который обслужил 22,8 млн пассажиров поездов дальнего следования.

Второе место занял вокзал Львов-Главный. За год там побывало 7,8 млн пассажиров.

На третьем месте оказался Харьков-Пассажирский (5,4 млн пассажиров).

Вокзал Одесса-Главная посетило 5,3 млн человек, а пассажиропоток вокзала Днепр-Главный достиг 3,2 млн пассажиров.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали писал о том, что на Киевском железнодорожном вокзале открыли зал отдыха для армейцев, прежде всего для тех, кто возвращается домой из зоны боевых действий или отбывает на восток.

Также мы рассказывали о том, что в 2020 году Министерство инфраструктуры Украины предложит концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэропортами.

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В планах Мининфраструктуры – реализация концессионных проектов железнодорожных вокзалов в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

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