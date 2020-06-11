Самолеты из Украины в Европу не полетят раньше июля – посол

После того как Украина открыла внутреннее авиасообщение с 5 июня, международные полеты планировали запустить с 15 июня. Однако, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, рейсы в Европу могут не вернуть к указанному сроку.

Как объяснил Щерба, авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня", – отметил он.

Реклама

Читайте также: Границы открываются: что изменится во время регистрации пассажиров на рейс

Щерба также добавил, что правила въезда украинцев в ​​Австрию по автодорогам остаются без изменений: в страну могут въезжать граждане Украины, у которых ей подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Напомним, ранее заминистра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал пять стран, авиасообщение с которыми Украина сможет возобновить с 15 июня с наивысшими шансами.

Напомним, внутреннее железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. О запуске международных ж/д рейсов пока не сообщалось.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама