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Самолеты из Украины в Европу не полетят раньше июля – посол

11 июня, 13:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Открытие внешних границ ЕС затягивается

После того как Украина открыла внутреннее авиасообщение с 5 июня, международные полеты планировали запустить с 15 июня. Однако, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, рейсы в Европу могут не вернуть к указанному сроку.

Как объяснил Щерба, авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня", – отметил он.

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Щерба также добавил, что правила въезда украинцев в ​​Австрию по автодорогам остаются без изменений: в страну могут въезжать граждане Украины, у которых ей подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Напомним, ранее заминистра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал пять стран, авиасообщение с которыми Украина сможет возобновить с 15 июня с наивысшими шансами.

Напомним, внутреннее железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. О запуске международных ж/д рейсов пока не сообщалось.

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Австрия полеты рейсы Украина авиасообщение

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