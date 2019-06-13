Скандал с лицензией SkyUp: Госавиаслужба обратилась в суд
Ведомство просить разъяснить решение судей
Государственная авиационная служба 11 июня обратилась за разъяснением в Барышевский районный суд Киевской области, который предписал приостановить действие лицензии SkyUp Airlines на хозяйственную деятельность.
Как сообщает пресс-служба ведомства, решение Барышевского суда, с одной стороны, предусматривает лишение SkyUp лицензии. С другой стороны, суд отказал истцу в удовлетворении заявления о запрете SkyUp осуществлять деятельность по перевозке пассажиров до решения дела по существу.
Кроме того, выполнение решения суда осложняется действием положений специального законодательства, отметили в ведомстве.
"После рассмотрения судом этого заявления (о разъяснении. – Ред.) и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в Госавиаслужбе.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти.
А сам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ультимативно отреагировал на решение суда по SkyUp и заверил, что авиакомпания продолжит работу.
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