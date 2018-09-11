Стало известно, когда Украина получит второй локомотив General Electric

Второй тепловоз для "Укрзализныци" прибудет в Украину с Пенсильванского завода General Electric 25 сентября. Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.

"Поздравляем, первый TE33AC General Electric на украинской земле! Добро пожаловать и в добрый путь! Второй локомотив отправился из США 7 сентября. Ждем его здесь же, в Черноморске, 25 сентября! Доброе начало – половина дела", – написал Кравцов на своей странице в Twitter.

Напомним, 11 сентября Украина получила первый локомотив General Electric. Уже прошла перегрузка локомотива TE33AC на платформу. По словам Кравцова, далее состоится процедура растаможивания.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".