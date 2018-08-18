Стало известно о состоянии задержанного в Херсоне российского танкера

Генеральный консул РФ в Украине посетил задержанное в порту Херсона российское судно "Механик Погодин". Дипломат приехал после обращения компании – оператора судна "В. Ф. Танкер".

В компании уточнили, что на борту есть медикаменты и продукты. Кроме того, "В. Ф. Танкер" направила жалобы "во все инстанции" на "бездействие уполномоченных органов.

По данным оператора судна, экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

Напомним, 10 августа, СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Причиной задержания стал тот факт, что судовладелец включен в санкционный список Украины. Теперь Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер.

Танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.

Ранее Россия пригрозила ответными мерами, если в Украине арестуют судно "Механик Погодин":