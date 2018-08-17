Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер

Сегодня, 13:19

Санкционный "Механик Погодин" может пойти с торгов, заявил Омелян

Танкер &quot;Механик Погодин&quot; / Фото из открытых источников
Танкер "Механик Погодин" / Фото из открытых источников

Задержанный в Херсонском порту российский танкер "Механик Погодин" может быть конфискован и пущен с молотка. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка для того, чтобы покрыть убытки", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Омелян также отметил, что "реакция Украины адекватна и никакого сюрприза нет".

"Мы зафиксировали, что оно [cудно "Механик Погодин"] заходило в закрытые [Украиной] порты Крыма, а потом оно попало в Украину. Поэтому это абсолютно логичная реакция. Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма, Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самими судам", – сказал министр, подчеркнув, что "так будет с каждым".

Напомним, 10 августа, СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Причиной задержания стал тот факт, что судовладелец включен в санкционный список Украины.

Танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria. Оператором судна является компания "В. Ф. Танкер".
Херсон, танкер, судно, Омелян, Механик Погодин

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Источник:

ТАСС

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