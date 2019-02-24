Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Украине

В "Укравтодоре" напомнили, что отвечают только за государственные трассы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg 2019-02-24T08:12:00+02:00 Транспорт В "Укравтодоре" напомнили, что отвечают только за государственные трассы

Несмотря на зиму, в Украине уже начали ремонт дорог. Всего за 2019 год "Укравтодор" планирует отремонтировать 1500-1800 километров государственных трасс. Об этом рассказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью УНИАН.

Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность местной власти.

"Что касается государственных дорог, за которые мы отвечаем, то, думаю, что будет восстановлено на уровне предыдущего года – от 1500 до 1800 километров", - сказал Новак.

Напомним, ранее стало известно, что местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Украине". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.