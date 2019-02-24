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Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Украине

Сегодня, 08:12

В "Укравтодоре" напомнили, что отвечают только за государственные трассы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg Транспорт В "Укравтодоре" напомнили, что отвечают только за государственные трассы

Несмотря на зиму, в Украине уже начали ремонт дорог. Всего за 2019 год "Укравтодор" планирует отремонтировать 1500-1800 километров государственных трасс. Об этом рассказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью УНИАН.

Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность местной власти.

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"Что касается государственных дорог, за которые мы отвечаем, то, думаю, что будет восстановлено на уровне предыдущего года – от 1500 до 1800 километров", - сказал Новак.

Напомним, ранее стало известно, что местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет

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Тег Укравтодор, ремонт дорог

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