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"Стартап ямочный ремонт" уйдет в прошлое: Зеленский дал еще одно обещание

11 февраля, 14:09

Вместо устаревших методов будут осуществлять капитальные работы с гарантией

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Украина, как и предусматривает утвержденная Кабмином дорожная стратегия, откажется от ямочного ремонта дорог. Вместо этого будут проводиться только капитальные ремонты трасс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор").

"Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт, и он должен уйти в прошлое. Мы ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт, поэтому на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика", – заявил Зеленский.

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Президент также напомнил, что в 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 годуи выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Также о проблемных дорогах говорили с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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дороги Владимир Зеленский Укравтодор ремонт дорог ямочный ремонт

Источник: Сегодня

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