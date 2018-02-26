Сто тысяч гривен в минуту Украина теряет из-за ДТП

При этом миллионы каждый год идут на ремонты дорог и дорожную разметку

Сто тысяч гривен в минуту. Именно столько Украина теряет из-за ДТП. Речь прежде всего об авариях, в которых калечатся и гибнут люди. На западе такой прагматичный научный подход к оценке аварий давно не новость. Когда человек пострадал, он не работает, его нужно лечить, а это деньги.

В Украине такие потери перевалили за миллиарды гривен. При этом миллионы каждый год идут на ремонты дорог и дорожную разметку. А пешеходных переходов с наступлением темноты почему-то не видно.

Между тем, Владимир Омелян – министр инфраструктуры, недавно заявил, что в Украине будет работать Гиперлуп.

Надо отметить, что все эти слова произносятся в рамках проекта "Хайп.ю.эй". Хайп – это современная форма рекламы, цель которой – привлечение внимания. В таком случае, разговоры о гиперлупе – это, возможно, способ привлечь внимание к проблеме транспорта и транспортировке в Украине. Да. Такая проблема существует.

Андрей Исаев, эксперт центра транспортных стратегий, говорит, что более 90 процентов дорог в Украине не соответствуют международным стандартам безопасности.

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Это не открытие. Асфальтно-бетонный Армагеддон давно накрыл страну и курочит транспорт, вытягивая из автолюбителей последние гроши. Но до недавнего времени украинцы не обращали внимания на дорожную разметку. Какая уж тут разметка, если нет дорог. Но деньги на краску, оказывается, выделяются исправно.

Пока Генеральная прокуратура расследует, куда делось одиннадцать миллионов гривен, выделенных на краску Киевавтодору, и пока автодоровцы утверждают, что никто ничего не брал, журналисты решили посмотреть, что вообще с разметкой в столице.

Проехать с ними городу согласился специалист в сфере обустройства дорожной инфраструктуры Александр Кучко.

Бесспорно, на отреставрированных участках разметка в прекрасном состоянии. На всех остальных – в лучшем случае силуэты белых линий. В среднем в украинском агрессивном климате, разметка должна держаться от трех до пяти месяцев. Это по ГОСТу.

По словам эксперта, если хорошо, согласно технологии, нанести краску, она будет держаться полгода.

Рабочие воруют. Так видит средний инженер-подрядчик проблему стирания краски в Киеве. Может быть, рабочие и воруют, но дело завели на руководителей Киевавтодора.

Меньше маневров для воровства оставляет относительно новая технология нанесения разметки – дорожный пластик. Но здесь есть нюансы – во-первых, чаще всего этот пластик служит дольше, чем само покрытие.

А тем временем отсутствие разметки ведет к плачевным результатам. Вдоль всех дорог Украины стоят, лежат и висят траурные венки.

Детей сбивают, взрослых калечат. Это очень печально. Разметку оспаривают. Люди оспаривают с полицией. Ну и если честно сказать, была такая ситуация, что осевую нарушили и доказали полиции, что это не двойная осевая.

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Действительно. Убытки украинской экономики, по оценкам мирового банка, составляют около 4,5 миллиардов долларов в год. В том числе и от судебных решений по ДТП.

К тому же, последнее время разметка наносится вообще вне правил.

Но разметка – лишь часть большой проблемы украинских путей. Молчим про ямы. Дорожные ограждения не оборудованы светоотражателями или отражатели запылены до черноты. Освещенные участки трасс сменяются неосвещенными, на которых находятся в полной темноте пешеходные переходы. Знаки не соответствуют разметке, а разметка – правилам.

"В ДТП в Украине погибает 4-5 тысяч человек ежегодно. Это очень высокая цифра. Эта смертность выше, чем в других странах Европы", – говорит Андрей Исаев, эксперт центра транспортных стратегий.

Фактор того, что в Украину сложно заехать, по Украине сложно проехать, из нее сложно выехать, не потеряв диски или резину, скорее всего, тоже влияет на привлекательность Украины в Европе. Но полноценный ремонт дорог – это большая проблема.

Как заявили недавно в Министерстве инфраструктуры, в марте Украина примет решение о стандартах строительства бетонных дорог. Рассматриваются два варианта – европейский и американский.

С учетом износостойкости, долговечности и устойчивости к высоким температурам, бетонные дороги нужно строить на самых загруженных направлениях, на юге Украины, на подъездах к портам. Известный проект дороги между Одессой и Гданьском Go Highway может получить бетонные участки в южной части.