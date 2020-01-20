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Тысячи вагонов: стало известно, сколько имущества "Укрзализныци" осталось в ОРДЛО

20 января, 15:31

Игорь Павловский

Также на временно оккупированных территориях остались сотни тепловозов и электровозов

/ Фото: Pixabay

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По данным "Укрзализныци", на временно оккупированном Донбассе осталось более 250 тепловозов, 91 электровоз и более 20 тысяч грузовых вагонов. И все это — без учета пассажирского сектора.

Эти цифры устарели на 6 лет, и для текущих реалий нужно проводить полноценный аудит ресурсов. С этим – проблемы. На самом предприятии нам не смогли ответить, к примеру, сколько будет стоить билет в случае возобновления перевозок:

"Как известно, пассажирские перевозки убыточны. И конечный финансовый результат зависит от существующего пассажиропотока, реальных эксплуатационных затрат, которые на сегодняшний день рассчитать невозможно", – объяснили в пресс-службе.

Подробнее о том, возможно ли возобновление ж/д сообщения между Украиной и оккупированными территориями, читайте в нашем материале "Поезда в Донецк и Луганск: что думают железнодорожники о возобновлении сообщения".

Напомним, в 2020 году "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав "Укрзализныци", и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", – обозначил он.

Также в 2019 году ведомство обновило постельное белье в поездах: так, были приобретены 203 297 комплектов постельного белья в рамках программы совершенствования сервиса. Кроме того, появилось 480 новых комплектов в спальных вагонах, а еще почти 7 тысяч комплектов белья приобрели для комнат отдыха.

Какие еще изменения ждут пассажиров УЗ, смотрите в нашем сюжете:

Напомним, решение о так называемой транспортной блокаде Донбасса — временному прекращению транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей в связи с захватом украинских предприятий и обострения ситуации в зоне проведения военной операции на Донбассе, — принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) еще в 2017 году.

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Укрзализныця Донбасс поезда ОРДЛО

Источник: Сегодня

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