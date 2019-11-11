Указ Зеленского о качестве дорог: эксперт рассказала, что должно поменяться

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В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог. Согласно этому документу, заказчики должны привлекать через конкурсы независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, проведения работ, гарантийного обслуживания и ремонта автомобильных дорог.

При этом в Украине уже существует госпредприятие "Дорожный контроль качества". Какова роль независимых инженеров-консультантов FIDIC, сайту "Сегодня" рассказала официальная представительница этой организации в Украине Яна Щигурова.

"Дорконтролькачества" должен заниматься мониторингом и инспекционными выездами. У них не прописана функция технического надзора за строительством. Это делают инженеры технического надзора – это могут быть физлица-предприниматели (ФЛП), юридические компании, но не государственная структура. Но в 2017-м году вышло положение "Укравтодора" и получилось, что при выполнении инспекторского контроля и мониторинга "Дорконстролькачества" заключает прямые договоры с заказчиками и осуществляет технический контроль. Получается, они сами ведут технадзор, и сами себя инспектируют на предмет качественного ведения технадзора", – отметила Щигурова.

Она подчеркнула, что в Соглашении о закупках ЕС четко прописано: инженерные услуги должны делаться негосударственными предприятиями и на основе конкурса. И по украинским законам об архитектурной деятельности этим должны заниматься негосударственные компании. Впрочем, ликвидировать "Дорконтролькачества" при этом не нужно, считает эксперт.

"Вывести из-под ведомости "Укравтодора" и передать Министерству инфраструктуры. Потому что инспекторская служба нужна. Государство как заказчик должно мониторить ситуацию, эта функция прописана в законе. Единственное, его надо выполнять. Сам закон достойный", – считает Щигурова.

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В этом, по ее словам, и должен помочь указ Зеленского.

"Думаю, он обязан все изменить. Не все чиновники хотят выполнять этот указ. FIDIC упоминается в скобках, то есть речь идет не о внедрении платформ федерации. Здесь, наверное, указано взять за основу модель системы FIDIC; более того, этой системе доверяют все крупные инвесторы. Международные финансовые организации доверяют именно этой системе – она защищает их деньги, заказчик получает хороший объект, все довольны. Нашему государству тоже надо научиться работать в плюс, а не минус. Этот указ правильный, потому что действующую систему надо менять. У нас большие проблемы с исполнителями, которые должны выполнить указ – у кого-то не хватает знаний, кто-то уже подсел на иголку монополий. И если спросить украинские компании, которые работали по международному контракту как подрядчики, как субподрядчики – все скажут, что по FIDIC работать очень комфортно", – говорит эксперт.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует": интервью с представителем FIDIC в Украине

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