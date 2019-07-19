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Зеленский подписал указ по украинским дорогам

19 июля, 17:34

По словам президента, на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали

Фото: Официальный сайт президента Украины

После инспекции проблемных участков украинских дорог президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Документ подписан по итогам рабочего совещания, информирует 19 июля пресс-служба главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса", – говорится в сообщении.

В частности, согласно документу:

  • до 1 января 2020 года Кабмин должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками;
  • необходимо создать условия для использования новейших технологий и материалов в ходе строительства, реконструкции, ремонта дорог и пересмотреть соответствующие нормативно-технические документы;
  • заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Зеленский заявил, что проблемы есть с финансированием, проведением тендеров и качеством выполненных работ.

В свою очередь замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что есть проект реформы "Укравтодора", который могут реализовать через несколько месяцев и который предусматривает ликвидацию функции контроллера – качество дорог и выполненных работ должна мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали, а другие дороги должны быть в нормальном состоянии. "Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", – добавил он.

При этом министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин одобрил масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

Украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Тег Кабмин, дороги, Зеленский, ремонт дорог, Маркарова

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Источник:

Сегодня

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