Украина прекращает все полеты над Ираном

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

С 00:00 завтрашнего дня, 9 января, Украина запретит своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Решение было ринято на оперативном заседании шаба СНБО после крушения украинского самолета в Тегеране.

"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук в своем официальном Telegram-канале.

Также Гончарук уточнил, что Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

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Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев,потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Видео: Reuters

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