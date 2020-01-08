В Сети появилось видео падения украинского самолета под Тегераном

Момент падения самолёта "Украинских авиалиний" под Тегераном якобы зафиксировали на видео.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Видео опубликовали очевидцы, по их словам, на видео — Boeing 737", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
Причиной аварии стала техническая неисправность.
Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего.
Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни.
Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Ведь Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.
"Сегодня" внимательно следит за всеми подробностями инцидента.
Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке
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