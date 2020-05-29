Украинцы могут купить билеты на поезда в 20 городов: "Укрзализныця" показала карту

Список маршрутов еще будет расширяться, но нужны разрешения от местных властей

"Укрзализныця" (УЗ) активно готовится к запуску пассажирского ж/д сообщения с 1 июня. Так, украинцы уже могут купить билеты на некоторые поезда. Список доступных маршрутов будут расширять постепенно, и в итоге с начала лета по Украине будут ходить 42 поезда.

По состоянию на 29 мая уже назначены 29 поездов в 20 городов, сообщили в пресс-службе УЗ и обнародовали карту маршрутов. Согласно ей, пассажиры смогут путешествовать на поездах в города Центральной, Южной, Северной и Восточной Украины.

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"Сейчас "Укрзализныця" полностью готова и ожидает соответствующих решений от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций о возможности восстановления пассажирского сообщения с западными регионами", – уточнили в УЗ.

Напомним, только за первые три дня со старта продаж ж/д билетов пассажиры приобрели 21 тысячу проездных документов. Билеты продают в железнодорожных кассах на вокзалах онлайн на сайте УЗ, но мобильное приложение перевозчика еще не работает.

Кроме того, с 1 июня продажа билетов может осуществляться за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Ранее новости "Сегодня" также побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

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