Украинский лоукостер запустил "испанские" рейсы из Харькова и Запорожья
SkyUp начал летать из украинских городов в Барселону дважды в неделю
Из аэропорта "Харьков" 25 мая возобновились регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков – Барселона. Перевозчиком выступает украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, недавно запустившая рейсы из Харькова в парижский аэропорт "Шарль де Голль".
"Возобновление регулярных прямых рейсов Харьков – Барселона. ... 25 мая стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков – Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - сообщили представители аэропорта "Харьков".
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.
Также в Барселону, согласно данным онлайн-табло аэропорта "Запорожье", отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из этой воздушной гавани. Полеты по маршруту также будут осуществляться по средам и субботам.
Ранее уже сообщалось, что SkyUp запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в мае и июне. Перевозки будут осуществляться в четыре страны, анонсировали в авиакомпании.
Напомним, "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.
Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинский лоукостер запустил "испанские" рейсы из Харькова и Запорожья". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько новых авиамаршрутов появилось в Украине: данные за три года
Омелян подвел итоги работы украинского авиарынка с 2016-го по 2018 годы
Единственный рейс из Киева в лондонский "Хитроу" отменяется: названа дата
Сейчас самолеты летают шесть дней в неделю