Украинский лоукостер запустил "испанские" рейсы из Харькова и Запорожья

SkyUp начал летать из украинских городов в Барселону дважды в неделю

Фото: skyup.aero.

Из аэропорта "Харьков" 25 мая возобновились регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков – Барселона. Перевозчиком выступает украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, недавно запустившая рейсы из Харькова в парижский аэропорт "Шарль де Голль".

"Возобновление регулярных прямых рейсов Харьков – Барселона. ... 25 мая стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков – Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - сообщили представители аэропорта "Харьков".

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.

Также в Барселону, согласно данным онлайн-табло аэропорта "Запорожье", отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из этой воздушной гавани. Полеты по маршруту также будут осуществляться по средам и субботам.

Ранее уже сообщалось, что SkyUp запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в мае и июне. Перевозки будут осуществляться в четыре страны, анонсировали в авиакомпании.

Напомним, "Сегодня" разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

Кроме того, эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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