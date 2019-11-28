"Укрзализныця" назначила еще шесть поездов на новогодние каникулы

/ Фото: Pixabay

"Укрзализныця" (УЗ) на новогодние и рождественские праздники назначила еще шесть дополнительных поездов в дополнение к семи поездам, назначенных 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, ранее анонсировавшая, что к праздникам назначит 35 дополнительных поездов.

Поезд № 245/246 Киев – Ворохта будет отправляться из Киева 23, 25, 27, 29, 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Ворохты поезд будет выполнять рейс в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Киева время отправления в 20:21, прибытие в Ворохту в 12:02. Из Ворохты поезд будет отправляться в 13:51 и прибывать в столицу в 05:28.

Дополнительный поезд № 210/209 Хмельницкий – Киев отправится в рейс 21 декабря. Время отправления из Хмельницкого – 18:40, прибытие в Киев в 00:20.

Поезд № 202/201 Львов — Ужгород будет курсировать 29 декабря и 1, 11 января. Отправление из Львова в 06:43, прибытие в Ужгород в 12:10. В обратном направлении поезд отправится из Ужгорода в 14:05, прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 204/203 Львов – Днепр будет отправляться из Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Днепра в обратном направлении поезд будет выполнять рейс 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января. Время отправления из Львова – 21:20, прибытия в Днепр – в 11:24. Из Днепра поезд будет отправляться в 16:39 и прибывать во Львов в 05:40.

Поезд № 781/782/774 Черкассы – Киев – Шостка будет курсировать 24, 31 декабря и 7 января. Отправление из Черкасс назначено на 06:30, прибытие в Киев – 10:07. Из Киева поезд будет отправляться в 20:00 и прибывать в Черкассы в 23:39, из Шостки – в 15:21 и прибывать в Киев в 19:27, из Киева отправление назначено на 10:32, прибытие в Шостку в 14:36.

Поезд № 797/798 Харьков – Запорожье будет выполнять рейсы 31 декабря и 7 января. Из Харькова поезд будет отправляться в 09:53 и прибывать в Запорожье в 14:05. Из Запорожья поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 19:20.

Реклама

Поезд № 181/182 Киев – Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. В обратном направлении: отправление – 22, 23, 26, 27 декабря в 00:55, прибытие – в 10:36.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель (Волынская область) будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева – в 06:19, прибытие в Ковель – в 14:48. В обратном направлении: отправление – в 11:27, прибытие – в 20:45.

Поезд № 216/215 Жмеринка – Киев будет курсировать 23 декабря: отправление – в 14:20, прибытие – в 19:28.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 20:31.

Поезд № 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2 и 4 января. Отправление из Покровска – в 09:20 и прибытие в Харьков – в 14:49. В обратном направлении: отправление – в 16:44, прибытие – в 22:07.

Поезд № 168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова – в 09:40, прибытие в Одессу – в 20:23. Отправление из Одессы – в 10:18, прибытие во Львов – в 21:05.

Реклама

Поезд № 202/201 Львов – Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января. Отправление из Львова – в 06:43, прибытие в Ужгород – в 12:10. Отправление из Ужгорода – в 14:05, прибытие во Львов – в 19:55.

Читайте также: Из Львова в Европу на скоростных поездах: в "Укрзализныце" представили амбициозный план

Для более комфортных поездок в праздничные дни ряду поездов продлены маршруты:

Маршрут поезда № 72 Запорожье – Киев продлен до Чопа (Закарпатская область). Рейсы будут осуществляться ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправление из Запорожья – в 19:47, прибытие в Чоп – в 23:45 на следующий день. В обратном направлении: отправление – в 01:05 и прибытие в Запорожье – в 07:49 на следующий день.

продлен до Чопа (Закарпатская область). Рейсы будут осуществляться ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправление из Запорожья – в 19:47, прибытие в Чоп – в 23:45 на следующий день. В обратном направлении: отправление – в 01:05 и прибытие в Запорожье – в 07:49 на следующий день. Маршрут поезда № 76/75 Кривой Рог – Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода – с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога – в 20:59, прибытие в Ужгород – в 21:58. Отправление из Ужгорода – в 06:25 и прибытие в Кривой Рог – в 06:23.

продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода – с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога – в 20:59, прибытие в Ужгород – в 21:58. Отправление из Ужгорода – в 06:25 и прибытие в Кривой Рог – в 06:23. Маршрут поезда № 179/192 Днепр – Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра – в 22:39, прибытие во Львов – в 16:25. В обратном направлении: отправление – в 23:19, прибытие – в 17:17.

продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра – в 22:39, прибытие во Львов – в 16:25. В обратном направлении: отправление – в 23:19, прибытие – в 17:17. Маршрут поезда № 180/291 Львов – Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова – в 11:50, прибытие в Днепр – в 06:40. Обратно отправление из Днепра – в 13:07 и прибытие во Львов – в 06:00.

продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова – в 11:50, прибытие в Днепр – в 06:40. Обратно отправление из Днепра – в 13:07 и прибытие во Львов – в 06:00. Маршрут поезда № 179/180 Сумы – Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум – в 05:35 и прибытие в Винницу – в 13:11. Обратно: отправление из Винницы – в 13:44, прибытие в Сумы – в 21:34.

"Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах", – добавили в "Укрзализныце".

Помимо этого, билеты можно заказать через онлайн-сервисы. С начала 2019 года в Украине, как сообщал сайт "Сегодня", через интернет было продано более 25 млн билетов на поезда. И по состоянию на конец октября уже 60% ж/д билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали о том, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама