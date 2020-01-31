"Укрзализныця" не будет продавать льготные билеты для студентов: причины

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По причине технических работ в реестрах Минобразования и науки будет временно ограничена продажа билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця", в отношении которой у Кабмина есть планы с немецкой Deutsche Bahn, в течение 2019 года реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов. Это составляет 57% от общего объема проданных в прошлом году железнодорожных билетов.

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Также мы писали о том, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

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Напомним, госкомпания планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета. Чем раньше пассажир купит билет, тем он обойдется ему дешевле.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

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