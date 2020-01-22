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За время действия безвиза "Укрзализныця" нарастила перевозки пассажиров в страны ЕС и обратно в 15 раз

22 января, 06:05

Почти миллион пассажиров в 2019 году предпочло поехать в страны ЕС и вернуться в Украину поездами

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

В течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

Самым популярным маршрутом стал Киев – Перемышль, которым в прошлом году туда и обратно путешествовало свыше 482 тысяч пассажиров.

Среди других популярных поездов № 67/68 Киев – Варшава, который выбрали 61 тысяча пассажиров, № 35/36 Одесса – Перемышль (59 тысяч пассажиров) и № 31/32 Киев – Рига (24 тысячи пассажиров).

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Примечательно, летом прошлого года пресс-служба УЗ сообщала о том, что за два года действия безвиза "Укрзализныця" перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Тогда пассажиропоток в сообщении Украина-ЕС составил 980 тысяч пассажиров, обратно – 615 тысяч человек.

В 2016 году, до безвиза, "Укрзализныця" перевезла 62 тысячи пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно. А в 2018 году украинской железной дорогой воспользовались уже 821 тысяча пассажиров, которые ехали из Европы в нашу страну и в обратном направлении.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине назвали топ-5 наиболее крупных по пассажиропотоку вокзалов.

Недавно стало известно, что во время зимних праздников 3,3 млн украинцев путешествовали по железной дороге, ради чего и запустили дополнительные поезда.

Напомним, госкомпания планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета. Чем раньше пассажир купит билет, тем он обойдется ему дешевле.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

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Источник: Сегодня

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