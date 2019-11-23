В аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В международном аэропорту "Львов" во время разворота самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел с самолетом авиакомпании МАУ, который выполнявший рейс PS034 до Киева.
"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", – заверили в аэропорту.
Позже стало известно, что вначале с самолета эвакуировали пассажиров и их багаж, а позже с взлетно-посадочной полосы было эвакуировано и воздушное судно, а аэропорт возобновил штатную работу.
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Напомним, что 21 ноября в Международном аэропорту "Одесса" произошел инцидент с двумя самолетами – воздушные судна повредили передние стойки. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.
Недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".
Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.
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