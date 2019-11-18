Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров

По словам пассажиров, выжить им удалось во многом благодаря мастерству пилота

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Из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эль-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

По словам пассажирки рейса, харьковчанки Ирины Ивченко, которая летала на отдых с мужем и двумя детьми, неприятности с погодой начались еще перед вылетом – их рейс в Египет из-за тумана перенесли на 10 часов, сообщает "Город Х".

Однако на обратном пути пассажирам Boeing 737-800 пришлось пережить немало неприятных минут.

"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в "Борисполе", в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове", – рассказала пассажирка.

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По ее словам, во время второй попытки приземлиться в харьковском аэропорту, кроме густого тумана, еще дул сильный ветер, который сдувал авиалайнер.

"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей", – призналась женщина.

По словам харьковчанки, на взлетной полосе уже стояла наготове пожарная машина.

"Но нам повезло. И прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) – Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности. Спасибо, что мы живы!" – написала она.

Стоит отметить, что в Киеве утро 18 ноября также начиналось с густым туманом, причем видимость составляла всего лишь 200-500 метров, что соответствует "желтому" уровню опасности.

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран. Задерживался и рейс из "Борисполя".

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