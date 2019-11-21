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В Одесском аэропорту два самолета получили повреждения

21 ноября, 23:58

Два самолета повредили передние стойки

В Международном аэропорту Одессы два самолета повредили передние стойки.

Об этом сообщил общественный деятель и адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин в Facebook.

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"Две поломанные передние стойки за день — это слишком!!! Вот кто к нам полетит??? Утром Гольфстрим на Дубаи на взлёте, вечером Турецкий Боинг на посадке! Жесть!", – написал он в сообщении.

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Он выложил фотографии поврежденного турецкого самолета на полосе одесского аэропорта.

Напомним, что ранее из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Напомним, ранее в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва – Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, мы сообщали о том, что недалеко от международного аэропорта Катманду потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании. На его борту находился 71 человек – 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.

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Турция самолет Boeing повреждения аэропорт Одесса

Источник: Сегодня

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