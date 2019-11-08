Во Львове из-за густого тумана отменили авиарейсы

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Во Львове из-за густого тумана было отменено несколько авиарейсов – они задержались или были отменены. После того, как дымка развеялась, проблемы остались.

Как пояснили журналистам "Сегодня", аэропорт работает в штатном режиме, а сами авиакомпании принимают решения, отправлять ли рейсы – все зависит от квалификации пилотов.

Проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет. А также у тех, кто возвращался из этих стран. Задерживался и рейс из Борисполя. В аэропорту "Львов" сотни пассажиров по 10-12 часов ожидали, пока объявят регистрацию на их рейс.

"То четвертый час утра, то пятый час утра. Кто вчера приехал. Я с Верховины, и денег нет, чтобы где-то спать", – говорит одна из пассажирок.

Другая волнуется тем, что делать с маленькими детьми.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри уже выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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