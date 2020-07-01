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В какие страны улетели украинцы в первый день июля: названы рейсы

1 июля, 13:36

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Еще ночью 1 июля украинцы начали улетать на отдых в Турцию, а утром - в Египет

Авиакомпании возобновили чартерные рейсы в наиболее популярные курорты Турции и Египта, что позволит украинцам полноценно провести отпуск. Осталось немного подождать и, возможно, ЕС также отменит свой запрет, который зависит от статистики заразившихся коронавирусом и пересматривается каждые две недели. Об этом пишет сайт У відпустку.

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Сегодня ночью, 1 июля, украинские авиакомпании возобновили чартерные рейсы в Турцию и Египет. Самыми желанными оказались турецкие пляжи. Как показывает онлайн-табло на сайте SkyUp, уже через несколько минут после полуночи стартовали перелеты из Запорожья и Харькова в Анталию. Чуть позже, утром, отправился самолет этого перевозчика и из аэропорта "Борисполь" к южному турецкому городу. А днем SkyUp запланировал осуществить перелет из Одессы в Анталию.

Однако, не только SkyUp восстановил чартерные рейсы в Турцию. Например, как указывается на сайтах украинских аэропортов, утром из "Борисполя" отправился в Анталию самолет Wind Rose, а из Харькова – Azur Air Ukraine.

Также на сегодня запланированы рейсы из аэропорта "Борисполь" в Анталию бортов авиакомпаний МАУ и Azur Air Ukraine. Кроме того, Azur Air Ukraine намерена осуществить перелет из "Борисполя" в Бодрум.

Украинские туристы мечтают вернуться и на курорты Красного моря. Сегодня утром из аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейх совершил рейс самолет SkyUp, а в Хургаду – Azur Air Ukraine.

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А, по информации Министерства инфраструктуры, украинцы могут выбрать для отпуска не только Турцию и Египет, но и Албанию, Хорватию и Черногорию.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что туристам из нашей страны разрешат ездить и в Албанию.

Также мы рассказывали о том, что туроператоры рассчитывают на возобновление авиаперелетов в Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию, Хорватию и Грузию.

Каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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