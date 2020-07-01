ЕС открывает границы во время пандемии: когда вернут безвиз для украинцев

Евросоюз понемногу открывает свои границы для граждан третьих стран. По решению Европейского Совета, с 1 июля в Шенгенскую зону могут въезжать граждане 15 государств, среди которых даже Китай, откуда и пошла пандемия. Но, к сожалению, не украинцы. Мы по-прежнему не можем свободно поехать в ЕС, даже несмотря на безвиз. Все из-за резкого скачка количества новых инфицированных Covid-19. В Брюсселе говорят, что все будет зависеть от динамики заболеваемости в Украине. Список стран так называемой "зеленой" зоны в ЕС обещают обновлять каждые 2 недели. Ну а количество активных заболевших на 100 тыс. населения в Украине не должно превышать среднее значение по ЕС – 16 человек на 100 тыс. населения (по состоянию на 15 июня 2020 года).

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Свои границы на въезд для украинцев, как и для всех остальных, ЕС закрыл еще 17 марта. В период жесткого карантина въехать в шенгенскую зону можно было только спецрейсами, и только с видом на жительство (или пациентам на плановое лечение и операцию). То же самое касалось и граждан стран-членов ЕС. В интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Испании Анатолий Щерба рассказывал, что официальный Мадрид закрылся абсолютно для всех, даже для жителей Шенгена.

После возобновления Украиной с 15 июня международного авиасообщения, наша страна открылась для иностранцев, в том числе и для европейцев. В Брюсселе же Киеву озвучили, что до 1 июля решат, когда снова будут пускать украинцев. Накануне Европейский Совет обнародовал решение – открыться для граждан 14 государств: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая (но только если Пекин взаимно откроется для ЕС).

Это так называемый список стран "зеленой зоны", где количество активных случаев инфицирования на 100 тыс. населения (новые заболевшие минус выздоровевшие) меньше или равно среднему значению по ЕС на 15 июня. То есть, меньше, чем 16 заболевших на 100 тыс. человек. Среди шести стран Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан) возможность снова пользоваться безвизом получили только грузины.

В ЕС обещают пересматривать список каждые две недели. Озвучили в Европейском Совете и критерии. Сайт "Сегодня" уже писал о них в статье "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать":

число новых случаев за последние 2 недели должно приближаться к среднему показателю по ЕС;

стабильный или убывающий тренд новых случаев заражения по сравнению с показателями предыдущих двух недель;

число тестов, отслеживание контактов инфицированных, локализация, лечение и отчетность, достоверность информации.

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В Кабмине говорят, что Брюссель доверяет нашей статистике. Дело только за нами. Чтобы безвиз снова заработал, Украина должна показать прогресс в борьбе с коронавирусом. Но статистика неутешительная. В пятницу, 26 июня, мы поставили новый антирекорд – 1109 новых случаев. С тех пор идет снижение. Но Украина по-прежнему в "красной зоне" стран с количеством заболевших более 50 человек на 100 тыс. населения (по данным Минздрава на 25 июня). Поэтому, пока мы не достигнем показателя хотя бы 16 новых заражений на 100 тыс., покупать билеты и бронировать жилье в ЕС не стоит. Кому въезд, несмотря на решение Европейского Совета, все же разрешат? Въезжать в Шенген по-прежнему можно с видом на жительство, а также на учебу, морякам, которые едут на работу, родственникам граждан ЕС и пациентам на плановую операцию или лечение.

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По информации BBC, Греция и Португалия накануне выступали за расширение списка. А вот Германия и Испания настояли на сокращении количества стран, которые в итоге и вошли в "зеленую" зону. Решение Европейского Совета носит рекомендательный характер. Да и принималось оно квалифицированным большинством голосов (15 из 27). Поэтому каждая страна-член ЕС вправе самостоятельно решать, как и когда пускать к себе украинцев. К тому же, по информации The New York Times, в Брюсселе обсуждали как минимум два списка стран:

"Один список включает 47 стран и включает только те страны, где уровень инфицирования ниже среднего по ЕС. В другой более длинный список входят 54 страны (в том числе и Украина – Авт.), а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по ЕС, – до 20 новых случаев на 100 000 человек", – шла речь в статье.

Следующий пересмотр списка "зеленой" зоны будет 14 июля. За эти две недели Украина должна продемонстрировать тренд на снижение количества новых инфицированных. Иначе, безвизом украинцы воспользоваться не смогут.

Напомним, Евросоюз закрыл Шенгенскую зону на въезд в середине марта. Запрет распространялся даже на внутренние перелеты и поездки:

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