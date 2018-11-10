В Турции два города возле Стамбула соединят линией метро
На линии с двумя тоннелями длиной по 15,6 км и диаметром 6,5 м будет 12 станций
В турецкой провинции Коджаэли началась реализация проекта строительства подземной линии метрополитена между расположенными на побережье Мраморного моря городами Гебзе и Дарыджа.
Стоимость проекта, полностью финансируемого из бюджета провинции, оценивается в 885 млн долларов США, сообщают "Железные дороги мира".
На линии с двумя тоннелями длиной по 15,6 км и диаметром 6,5 м будет 12 станций. Ее ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Предусмотрено обращение поездов в автоматическом режиме – без машинистов на борту.
Провинция Коджаэли – один из наиболее развитых промышленных регионов Турции. Метрополитен позволит облегчить транспортную ситуацию в этом густонаселенном регионе, где численность населения только городов Гебзе и Дарыджа (на данный момент порядка 400 тыс. чел.) ежегодно увеличивается на 50 тыс. чел. Ежедневно в провинцию из Стамбула приезжают на работу 1,3 млн человек.
Напомним, после ЧП в метрополитене Рима в столичной подземке показали, как следят за исправностью эскалаторов в Киеве. Сайт "Сегодня" побывал на ночной экскурсии в метро и своими глазами посмотрел, как ремонтируют подъемники.
Тем временем, знаменитый художник Мата Руда из Коста-Рики рисует новую часть масштабного мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве. На стене станции появились очертания лица красивой девушки, которая одета в традиционный для крымских татар головной убор. Также на переднем плане видны очертания огромного букета тюльпанов.
Вы сейчас просматриваете новость "В Турции два города возле Стамбула соединят линией метро". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"