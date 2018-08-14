В Украине дефицит ж/д билетов: сколько стоит найти альтернативу поездам
В "Укрзализныце" советуют заботиться о путешествиях заранее
Украинцы жалуются на острую нехватку ж/д билетов – купить их в день выезда практически невозможно. Часто в кассах предлагают воспользоваться маршрутами с пересадкой, но это выходит дороже. Например, пассажирка Ольга Гусарова заплатила за поездку до Ужгорода через Львов 800 гривен.
"Ехал бы я на море или в командировку – без разницы. Билетов нет в рознице никогда. Почему такая ситуация с билетам, я не понимаю", – сетует пассажир Василий.
Не понимают, что происходит, и в "Укрзализныце" (УЗ). В компании уверяют – дефицита билетов нет. Директор департамента по организации внутренних и международных перевозок УЗ Александр Красноштан показывает билет Винница – Киев, который купил в день выезда.
"Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно увеличивать парк вагонов", – говорит Красноштан.
К слову, пассажирские поезда в Украине изношены более чем на 90%. Средний возраст электровозов – 40 лет.
Как добавляет Красноштан, направление Киева и курортные направления, действительно, нагружены. Поэтому специалист советует украинцам заботиться о путешествии за несколько недель.
Тем временем, сами пассажиры уже начали искать альтернативу поездам. Популярнее всего – автобусы. Кстати, они не всегда дороже, чем путешествие в купе.
В среднем автобусный билет из Ужгорода в Киев стоит 690 грн, место в купе поезда – 604 грн. Автобус из Днепра в Киев – 300-350 грн, купе – 458 грн. Семь часов в автобусе из Одессы в Киев обойдутся пассажиру в 350 гривен, а 9,5 часов в купе поезда – 437 грн.
Но в "Укрзализныце" отмечают, что нехватки пассажиров не ощущается.
"Заменить даже один поезд – это довольно сложно. Наш пассажиропоток устойчивый", – объясняет Красноштан.
Статистика подтверждает – в 2018 году только на поездах "Интерсити+" украинцы стали ездить чаще на 13%.
Напомним, на железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства. На них УЗ потратит 1,5 млрд гривен.
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