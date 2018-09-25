В Украине ежедневно разворовывают 150-170 ж/д вагонов

Ежедневно в Украине на железной дороге фиксируется кража узлов и деталей со 150-170 грузовых вагонов. Таки данные приводят в Ассоциации "Украинский логистический альянс", передает ЦТС.

"Каждый день кражам суммарно подвергаются три полноценных железнодорожных состава. Из-за массового и системного разворовывания вагонного оборудования ПАО "Укрзализныця" ежедневно недогружает около 10 500 тонн грузов", – заявил глава правления УЛА Владимир Иващук.

По его словам, за неполный год количество краж увеличилось более чем в два раза.

Он привел данные Госстата, согласно которым отставание в погрузке за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12 млн тонн. Иващук предположил, что за время, затрачиваемое на восстановление разоборудованных вагонов, объем недогруженных грузов из-за данной проблемы может составлять те же 12 млн тонн.

Напомним, что только за первые 5 месяцев 2018 года военизированная охрана "Укрзализныци" за предотвратила более 50 попыток разукомплектования вагонов.

Ранее в интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о планах масштабной реновации "Укрзализныци". В этом году впервые за много лет "Укрзализныця" имеет более одного миллиарда долларов на капитальные инвестиции.

"В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов. Покрывает ли себестоимость цена пассажирского билета? На дальние направления – да, на пригородные – точно нет. И это то, что генерирует наибольший ущерб для "Укрзализныци" на несколько миллиардов гривен. Что делает компания, чтобы минимизировать этот ущерб? Насколько успешно проводит переговоры с местными органами власти, чтобы субсидировали пригородные электрические перевозки – это большой вопрос", – прокомментировал министр вопрос об обновлении парка "Укрзализныци".

Также Владимир Омелян объяснил, почему в этом году вырастут тарифы на проезд в поездах.