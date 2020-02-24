В Украине из-за непогоды задерживаются поезда: список

Из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине возникли задержки в движении пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Речь идет о поездах:

№ 49 Киев – Трускавец;

№ 602 Львов – Солотвино;

№ 81 Ужгород – Киев;

№ 29 Ужгород – Киев;

№ 141 Бахмут – Львов.

Также есть задержки в расписании движения нескольких пригородных поездов. В компании отметили, что работают над ликвидацией последствий непогоды и призвали внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

"В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любинь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Собрания", – уточнили в компании.

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Как сообщалось, из-за непогоды без электроснабжения в Украине остался 251 населенный пункт. Пострадали в основном западные области Украины.

В тренде Доллар и евро в Украине упали в цене

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Отметим, что аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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