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В Украине ликвидируют "морские инспекции": что изменится

29 января, 12:50

Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции

Порт "Ольвия". Фото: t.me/PMHoncharuk

Порт "Ольвия". Фото: t.me/PMHoncharuk

После того, как в Кабмине выбрали компанию, которой передадут порт в Николаеве, правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции" из-за их неэффективности. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали – и сегодня принято решение об их ликвидации", – написал он.

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Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции, сообщил премьер.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский предложил временно приостановить проверки судов в морских портах сотрудниками Государственной экологической инспекции до тех пор, пока новоизбранная Верховная Рада начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

Ранее сообщалось, что украинские порты побили рекорд за шесть лет: перевалка выросла на 20%.

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правительство инспекция порты Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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