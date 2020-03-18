В Украине отменяют все внутренние перевозки

В связи с распространением коронавируса с 12:00 18 марта по всей Украине закрывают междугородние и межобластные перевозки.
Соответствующее решение принял Кабмин, в связи с угрозой распространения коронавируса.
Так, с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Вместе с тем, документом запрещено с 18 марта по 3 апреля: на всей территории Украины перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
"Укрзализныце" разрешили выполнять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении, но решения по всем таким рейсам будут приниматься в частном порядке при согласовании с Министерством инфраструктуры, Министерством охраны здоровья и Администрацией госпогранслужбы.
В свою очередь в "Укрзализныце" отметили, что 18 марта некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы завершить его до 12:00.
Ранее сообщалось, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы будут пускать одновременно группы людей – не более 10 человек.
Кроме того, для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетовдо 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы.
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