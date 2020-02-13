В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеров

Фото: bcavia.com

Пока в столице для модернизации аэропорта "Борисполь" ищут кредит, в Киевской облгосадминистрации (ОГА) заявили, что аэропорт в Белой Церкви получит статус международного и будет обслуживать лоукостеры. Об этом рассказал глава ОГА Алексей Чернышов.

"Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукостеры. Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании", – сказал Чернышов, добавив, что соответствующая документация уже разрабатывается для ускорения получения аэропортом статуса международного.

Читайте также: В Запорожье построили новый терминал аэропорта

Реклама

По его словам, также планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем – строительство пассажирского и грузового терминалов.

"Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины", – заявил Чернышов.

В тренде Доллар в Украине топчется на месте: официальный курс

Напомним, еще в 2018 году Мининфраструктуры обнародовало план строительства воздушной гавани под Белой Церковью на базе местного аэродрома. Уже тогда власти заявляли, что аэропорт должен стать международным.

Ранее новости также рассказывали, что Украина и Словакия ведут переговоры о правилах работы аэропорта Ужгород. Этот аэропорт 15 марта 2019 года возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич".

Однако 10 мая стало известно, что компания "Мотор Сич" официально прекратит выполнение рейсов. Такое решение в компании объяснили нерентабельностью рейсов в направлении Закарпатья. Правда, летом авиасообщение Ужгорода со столицей все же восстановили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама