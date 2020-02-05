Для модернизации аэропорта "Борисполь" ищут кредит на 669 млн евро: детали

Для столичного аэропорта разработали план дальнейших усовершенствований и сейчас ищут средства

Фото: международный аэропорт "Борисполь"/Facebook

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредитной линии в 300 млн евро международному аэропорту "Борисполь", в который недавно запустили второй экспресс со столичного ж/д вокзала, для инвестиций в усовершенствование инфраструктуры и расширение мощностей.

В пресс-службе банка рассказали, что в аэропорту Борисполь хотят провести работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, расширению терминала D, а также модернизации системы обработки багажа и ряд других связанных с инфраструктурой работ.

"Эта операция покрывается гарантией ЕС для займов ЕИБ за пределами ЕС, а организатор работ должен обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС", – сообщили в банке.

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Общая стоимость этого проекта составляет примерно 669 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняются.

Ранее Министерство инфраструктуры предлагало Европейскому банку реконструкции и развития участвовать в финансировании инвестплана "Борисполя".

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Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Фонд госимущества Украины хочет передать в аренду часть недвижимости аэропорта "Борисполь".

Задуманное сделать удалось. Сайт "Сегодня" писал о том, что 30 января Мининфраструктуры провело первый аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь" и выручило рекордную сумму – 4,678 млн грн. Она превысила стартовую в 19 раз.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек.

Также мы рассказывали о том, что в аэропорт "Борисполь" запустили еще один экспресс:

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