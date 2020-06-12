В Украине возобновят авиасообщение с другими странами

В Кабмине решили, что Украина может наладить международное воздушное сообщение

После того, как были опубликованы правила поведения в аэропортах, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Так, 12 июня, на внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

"Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня Правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – отметил министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минздрав опубликовал правила въезда и карантина в туристических странах. Поскольку страны боролись с пандемией коронавируса различными методами и в разное время смягчали карантин, то и меры безопасности для туристов отличаются.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

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