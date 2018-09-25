В Украине ждут авиакомпании из США

Мининфраструктуры рассчитывает, что американские авиакомпании расширят своей присутствие в Украине. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян во время встречи с замминистра транспорта США Дереком Каном, передает пресс-служба украинского министерства.

"Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении. Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине", – заявил Омелян.

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Министр ранее отмечал, что в Украине планируется строительство около 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки. "Потребность в них есть. Потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%", – уверен министр.

Ранее стало известно, что европейский лоукостер Ryanair задумался о внутренних рейсах в Украине. Обсуждение перспектив работы лоукостера на внутреннем авиарынке Украины уже началось.

Кроме того, ожидается, что в Украину зайдет еще один европейский лоукостер, который откроет официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту "Херсон".