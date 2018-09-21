В Украину заходит еще один лоукостер: база будет в региональном аэропорту

В Украину зайдет еще один европейский лоукост, который откроет официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту "Херсон". Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица", – сказал Лавренюк.

Он уточнил, что речь идет не о Ryanair, которая уже начала полеты из Украины, и не о Eurowings.

"Мы хотим сделать регулярные рейсы из Херсона авиакомпании, у которой есть желание работать в Украине, и мы говорим не о Ryanair и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе", – отметил Лавренюк.

Он подчеркнул, что украинское законодательно предусматривает, что авиакомпания, осуществляющая перелеты внутри страны, должна иметь аэропорт базирования в Украине.

"У них будет свое представительство в Украине. Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукостера", – сообщил замминистра.

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По его словам, планируется, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года.

"Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию", – сказал Лавренюк.

Напомним, в августе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян уже анонсировал начало полетов лоукостера из Херсона. Омелян тогда отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.