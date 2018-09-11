В Украину прибыл первый локомотив General Electric

Сегодня, 02:05

Во вторник утром тепловоз будут перегружать на рельсы

фото Евгений Кравцов/Facebook
фото Евгений Кравцов/Facebook

В Черноморск (Одесская обл.) прибыл первый локомотив General Electric "Тризуб", сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

"В эти минуты встречаем "Тризуб" в Украине! Первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск. Завтра утром будем перегружать тепловоз на рельсы", – сказано в сообщении на странице "Укрзализныци" в Фейсбук в ночь на вторник.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

Напомним, в феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".
Укрзализныця, видео, тепловоз, тризуб, локомотив, черноморск, General Electric

Вы сейчас просматриваете новость "В Украину прибыл первый локомотив General Electric ". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

General Electric отправила в Украину первый локомотив из 30: итоги дня

8 Августа, 20:28

Городские власти выделяют деньги на ремонты, производственный травматизм сокращается, банки начали активнее работать с населением

Транспорт

Локомотив General Electric для УЗ. Фото: facebook.com/Kravtsov

Украина получит новые локомотивы General Electric: Гройсман назвал сроки

8 Августа, 14:08

Партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины
Загрузка...

Украина

Локомотив General Electric для "Укрзализныци". Фото: facebook.com/Kravtsov

Появились фото первого американского локомотива для "Укрзализныци"

11 Июля, 10:50

Кравцов рассказал, когда локомотив компании General Electric отправится в Украину

Транспорт

Фото: Wikimedia

General Electric собирает первый локомотив для Украины: назван срок поставки

5 Июня, 13:27

Тепловоз должен быть доставлен на Крюковский вагонзавод, который обеспечит 10% локализации производства 

Транспорт

Петр Порошенко и Джейми Миллер. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал General Electric о Бескидском тоннеле

25 Мая, 08:43

Глава государства обсудил совместные проекты Украины с американской компанией

Транспорт

Локомотив General Electric серии Evolution. Фото: cfts.org.ua

В "Укрзализныце" объяснили, когда получат локомотивы General Electric

22 Мая, 11:56

Сделка с американской корпорацией рассчитана на 15 лет
Загрузка...