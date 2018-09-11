В Украину прибыл первый локомотив General Electric

Во вторник утром тепловоз будут перегружать на рельсы

В Черноморск (Одесская обл.) прибыл первый локомотив General Electric "Тризуб", сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

"В эти минуты встречаем "Тризуб" в Украине! Первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск. Завтра утром будем перегружать тепловоз на рельсы", – сказано в сообщении на странице "Укрзализныци" в Фейсбук в ночь на вторник.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

Напомним, в феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".