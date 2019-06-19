Жара превратила автобусы Киева в ад на колесах

Журналисты "Сегодня" замеряли температуру в общественном транспорте столицы, результаты шокировали

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В столице уже вторую неделю подряд – удушье. В Киеве даже стало опасно дышать. Вредные вещества превышают норму в несколько раз. Даже прошедшие накануне дожди не улучшили ситуацию. "Сегодня" решили с термометром в руках проинспектировать сразу несколько видов общественного транспорта в Киеве. Заходим в салон автобуса. Интересуемся у водителя:

- Как работаете?

- А как вы думаете? Тяжело, - отвечает шофер.

Спрашиваем у пассажиров – сколько градусов ощущают они.

Более 30. Где-то 32-33 градуса точно есть, не меньше, – говорит одна из пассажирок, - вообще такая температура – погибель для мам, которые садятся с детьми. Они всю дорогу плачут.

Другие рассказывают, что в этой машине еще нормальные условия. На этом же маршруте есть водители, которые включают во время движения печку. Так охлаждается двигатель, иначе, мол, автобус не работает. Но люди жалуются, дорога при этом – невыносима.

Температура воздуха в салоне была до 40 градусов, – вспоминает киевлянка, – ребенка вынесли вообще без сознания, остальные люди тоже, можно сказать, умирали в этом автобусе.

Мы проехали около 15 минут, за это время очень вспотели. Термометр показал +35 градусов. Это если не стоять возле люка или окон, где есть воздух. Такая поездка – очень тяжелая. А в углу салона, куда не задувает воздух, одежда на пассажире становится мокрой уже через минуту.

Душегубки на колесах, – жалуется еще одна пассажирка. - Если бы здесь было больше людей, это было бы просто невероятное, ад. Окна открыты, но вот люки открыты не до конца, и нет оборудования, которое делало бы воздух свежее.

После поездки в автобусе мы решили прокатиться на трамвае. Попали в тот, где работает кондиционер. Когда мы только зашли в салон, градусник показывал +33. Примерно такая температура на улице. Через несколько минут поездки в трамвае прибор уже показывал +30. Здесь пассажиры уже довольны.

Именно в таком трамвае, где нормально работает кондиционер, удобно ехать, а вот в других нет, – говорит один из пассажиров.

Еще через десять минут температура на термометре упала до +26. Ехать здесь действительно гораздо комфортнее, чем в автобусе, в котором мы были до этого.

В целом же из-за духоты в общественном транспорте страдают и стар, и млад.

Такие поездки могут закончиться трагедией, - говорит врач Екатерина Загорная. - Учитывая температуру снаружи (а металл, как мы знаем, нагревается больше) человек имеет большой риск получить тепловой удар. Что происходит с организмом? Идет перегрев, при этом нервная система не срабатывает до конца и организм не может охладиться.

Как следствие – потеря сознания и обострение сердечно-сосудистых болезней. Врачи говорят, что во время жары нужно чаще пить, чтобы поддерживать водный баланс. В группе риска – водители.

Водители рискуют тем, что за рулем им может стать плохо. Щофер может потерять сознание и дезориентироваться в пространстве. А это может повлечь за собой еще более тяжкие последствия, – предупреждает доктор Загорная.

Как сообщали "Сегодня", в большинстве регионов Украины, по прогнозам синоптиков, жара спадет после 25 июня.

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