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Осталось немного подождать: синоптики уточнили, когда спадет жара

17 июня, 15:23

В течение ближайших дней дожди с грозами прогнозируют на большинстве территорий Украины, а вслед за ними – снижение температуры

Фото: Pixabay

До конца текущей недели на всей территории Украины ожидается некоторое снижение температуры и дожди. Но к следующим выходным снова припечет. Хотя по прогнозам, уже через неделю зной отступит и придет комфортное тепло.

Так, во вторник, 18 июня, полоса грозовых дождей ожидается от запада страны через центральные области и до левобережной части Украины. И если днем температура воздуха будет по всей территории страны довольно высокой, – до +29-31 градуса, то в ночное время она будет опускаться до +17-19.

В среду, 19 июня, дожди продвинутся вглубь на левобережную Украину и дойдут до восточных границ страны. Польет также и южные регионы. А вот северная часть страны останется без дождей. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня.

В четверг, 20 июня, грозовые дожди снова отступят на запад, а остальная территория Украины будет "сушиться" под солнечными лучами. Температура воздуха будет до +31, а на дождливом западе страны – до +29.

В пятницу, 21 июня, пригреет еще сильнее. Запад Украины по-прежнему будет "мокнуть", но температура повысится. На остальной территории прогнозируют без дождей и до +33.

В субботу, 22 июня, погода будет схожей с предыдущим днем. Но станет еще на пару градусов жарче, особенно в юго-восточных регионах страны.

В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, вслед за перманентными дождями, зной спадет. И уже с 25 июня будет не так жарко. Но пока что придется потерпеть, особенно южным и восточным регионам.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара отступит во второй половине июня, и зной сменится приятным летним теплом. 

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Тег погода, температура, снижение, тепло, жара, температура воздуха, прогноз погоды, дожди, зной, горбань

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