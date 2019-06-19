Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве стало опасно дышать: вредные вещества превышают норму в несколько раз

19 июня, 09:11

В нескольких районах города без масок лучше не появляться

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Жители столицы жалуются на ухудшение самочувствия из-за грязного воздуха.

"Мы живем на ВДНХ, и последние две недели без маски невозможно пройти к метро. В этом месте настолько неприятный запах, что начинает болеть голова", — сетует киевлянка Вероника Рудюк.

В ГСЧС подтвердили, что с 8 июня в Киеве из-за сильной жары в воздухе накапливаются и удерживаются вредные вещества, и даже назвали места в городе, где лучше без масок не появляться: Оболонский проспект, Бессарабская, Демеевская площади и улица Семена Скляренко в Оболонском районе. А в Укргидрометцентре подчеркнули, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает гранично допустимые нормы в 2—3 раза. 

В центральной геофизической обсерватории имени Срезневского тоже говорят, что основные причины такой концентрации — погода.

"Накапливаются вредные вещества из-за высокой температуры, отсутствия ветра и осадков", — поясняет "Сегодня" Ирина Колесник, начальник отдела информации о состоянии загрязнения окружающей среды ЦГО.

Из-за жары в воздухе накапливаются газы: формальдегид, оксид азота и серы, которые выбрасывают промпредприятия и проезжающий по улицам транспорт. 

ПРОГНОЗЫ. По словам экспертов, в течение следующих дней, 19—21 июня, ситуация продолжит усугубляться.

"Уровень загрязнения будет сохраняться на высоком уровне еще несколько дней, но уже с выходных погодные условия начнут меняться: изменится направление ветра с южного на северный, а вот с дождями — плохо. Они начнутся только после 26 июня", — рассказал "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. 

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

СОВЕТЫ. Загрязненный воздух особенно опасен для людей с заболеваниями дыхательных путей. Им очень важно находиться вдали от промышленных центров и быть поближе к лесу. Также врачи рекомендуют не появляться днем в местах, где есть большое скопление транспорта, и пить больше воды.

Кроме того, киевляне могут сами посмотреть качество воздуха и даже наличие в нем отдельных веществ на онлайн-карте — air.kyivsmartcity.com (данные по 10 районам, обновляется каждые 10 минут). Или даже подписаться на Telegram-бот "Индекс качества воздуха", который сообщит, если в вашем районе или в текущем местоположении опасно дышать.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. 

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Тернопольской области в селе Худиковцы непогода наделала немало беды – после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и томаты, посбивали с деревьев орехи и вишни.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, жара, загрязнение, воздух

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве стало опасно дышать: вредные вещества превышают норму в несколько раз". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядовитый воздух в Киеве: названы сроки высокого уровня загрязнения

16 июня, 11:48

Наиболее загрязненный воздух на Оболонском проспекте, Бессарабке, Демеевке и на ул. Скляренко

Масштабный пожар под Киевом: спасатели проводят замеры воздуха

4 июня, 15:41

Пожар в Васильковском районе уже ликвидировали

Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть: полезные рекомендации

31 мая, 14:45

В летнюю жару температура воздуха держится на уровне 30-40 градусов

В Киеве назвали районы с самым загрязненным воздухом

27 мая, 16:38

В апреле специалисты взяли 6670 проб воздуха

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Как стирать пуховик в стиральной машине

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь