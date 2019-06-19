В Киеве стало опасно дышать: вредные вещества превышают норму в несколько раз

В нескольких районах города без масок лучше не появляться

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Жители столицы жалуются на ухудшение самочувствия из-за грязного воздуха.

"Мы живем на ВДНХ, и последние две недели без маски невозможно пройти к метро. В этом месте настолько неприятный запах, что начинает болеть голова", — сетует киевлянка Вероника Рудюк.

В ГСЧС подтвердили, что с 8 июня в Киеве из-за сильной жары в воздухе накапливаются и удерживаются вредные вещества, и даже назвали места в городе, где лучше без масок не появляться: Оболонский проспект, Бессарабская, Демеевская площади и улица Семена Скляренко в Оболонском районе. А в Укргидрометцентре подчеркнули, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает гранично допустимые нормы в 2—3 раза.

В центральной геофизической обсерватории имени Срезневского тоже говорят, что основные причины такой концентрации — погода.

"Накапливаются вредные вещества из-за высокой температуры, отсутствия ветра и осадков", — поясняет "Сегодня" Ирина Колесник, начальник отдела информации о состоянии загрязнения окружающей среды ЦГО.

Из-за жары в воздухе накапливаются газы: формальдегид, оксид азота и серы, которые выбрасывают промпредприятия и проезжающий по улицам транспорт.

ПРОГНОЗЫ. По словам экспертов, в течение следующих дней, 19—21 июня, ситуация продолжит усугубляться.

"Уровень загрязнения будет сохраняться на высоком уровне еще несколько дней, но уже с выходных погодные условия начнут меняться: изменится направление ветра с южного на северный, а вот с дождями — плохо. Они начнутся только после 26 июня", — рассказал "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

СОВЕТЫ. Загрязненный воздух особенно опасен для людей с заболеваниями дыхательных путей. Им очень важно находиться вдали от промышленных центров и быть поближе к лесу. Также врачи рекомендуют не появляться днем в местах, где есть большое скопление транспорта, и пить больше воды.

Кроме того, киевляне могут сами посмотреть качество воздуха и даже наличие в нем отдельных веществ на онлайн-карте — air.kyivsmartcity.com (данные по 10 районам, обновляется каждые 10 минут). Или даже подписаться на Telegram-бот "Индекс качества воздуха", который сообщит, если в вашем районе или в текущем местоположении опасно дышать.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Тернопольской области в селе Худиковцы непогода наделала немало беды – после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и томаты, посбивали с деревьев орехи и вишни.

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