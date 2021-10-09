Тест. Прозвища казаков-запорожцев и их значения

Ко Дню украинского казачества (Покров, 14 октября) предлагаем вам пройти тест на знание значений и смыслов казацких фамилий. Толкования некоторых вас сильно удивят. В конце теста, в зависимости от успешности результатов, узнаете, какое звание вы могли бы получить в Запорожской Сечи, соответственно вашим умениям и знаниям. Хотите проверить?