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Тест. Прозвища казаков-запорожцев и их значения

Ко Дню украинского казачества (Покров, 14 октября) предлагаем вам пройти тест на знание значений и смыслов казацких фамилий. Толкования некоторых вас сильно удивят. В конце теста, в зависимости от успешности результатов, узнаете, какое звание вы могли бы получить в Запорожской Сечи, соответственно вашим умениям и знаниям. Хотите проверить?
Айда!
1/10

По легенде, город Харьков основал казак, которого звали…

Харитон
59%
Харя
28%
Хорек
14%
Версию с хорьком сразу отметаем, так как на украинском этот зверек именуются вообще несозвучно - “тхір”. Версия с Харей тоже маловероятна - скорее уж потомков казака со столь неблагозвучной фамилией именовали бы Харченко. Харитон же - Харько ( Григорий - Грицько) является наиболее вероятным вариантом.
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Кто такой Шмаровоз?

Сутенер
14%
Неопрятный человек
29%
Слесарь подвижного состава на Сечи
57%
“Не князь я! — гірше шмаровоза, І дам собі урізать носа, Коли Еней Латину зять” (Іван Котляревський, “Енеїда”).
Правильных ответов два: шмаровозы - те, кто смазывали механизм возов дегтем - грязная работа. Позднее так стали называть просто неопрятно одетого человека, грязнулю.
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Какое из этих прозвищ-фамилий не реальное?

Панибудьласка
21%
Неижпапа
29%
Лупидид
50%
По данным проекта ridni.org в Украине и сейчас минимум 52 носителя фамилии Панибудьласка (больше всего в Днепропетровской области) и 71 с фамилией Неижпапа (в основном в Винницкой области). А вот “лупить деда” не разрешалось ни во времена Запорожской Сечи, ни сейчас - это придуманная фамилия.
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Какая казацкая фамилия НЕ встречается в сказке “Котигорошко”?

Вернивода
61%
Вернигора
25%
Вернидуб
14%
Сказочные богатыри Вернигора (переставлял горы) и Вернидуб (вырывал с корнем столетние дубы) есть в сказке. Есть и Вернивода, но в “Котигорошко” он присутствует под более известным своим именем, Крутиус. Это волшебник, который мог управлять движением воды, крутя ус в одну или другую сторону.
Вернигора, Вернидуб и Крутиус - традиционные казацкие фамилии-прозвища.
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По какому принципу казакам на Сечи давали фамилии Волошин, Гуржий, Литвин?

По этническому происхождению
62%
По роду их военной специализации
23%
По их гражданской профессии
15%
Такие прозвища давали по принадлежности к тому или иному народу: Волошин - из Молдавии (Валахии), Гуржий - грузин, Литвин - белорус или литовец. Также на Сечи встречались фамилии Турчин, Лях, Москаленко, Сербин и другие - все они связаны с этносом.
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В Днепропетровской области есть село, названное именем основателя-казака, имевшего некий физический дефект. Как оно называется?

Загубинога
27%
Кривоносовка
42%
Шестерня
31%
Загубинога - распространенная казацкая фамилия, но населенного пункта с таким названием в Украине нет.
Кривой нос считался не таким уж и дефектом у казаков, а носителей этой фамилии - тысячи. Есть и два села Кривоносовка в Сумской и Черкасской областях.
Речь же о селе в Криворожском районе Днепропетровской области, которое называется Шестерня. По легенде, у казака, который основал здесь хутор, на одной из рук было шесть пальцев - в честь него и назвали село.
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У кого из этих знаменитых предводителей казачества НЕ казацкая фамилия?

Иван Мазепа
35%
Петр Сагайдачный
19%
Филипп Орлик
46%
Мазепа и Сагайдачный носили казацкие фамилии. Слово “мазепа” означает “неряха” или “грубиян”, “сагайдак” - это колчан для стрел.
А Орлик - вообще не прозвище и к Запорожской Сечи отношения не имеет. Это фамилия знатного чешского рода, чьим потомком и был автор первой в мире Конституции.
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Часто прозвища казакам давали по именам птиц, находя общие черты характера в том или ином человеке. Какое прозвище-фамилия тут лишнее?

Гоголь
23%
Деркач
15%
Соломаха
62%
Гоголь - дикая утка. Деркач - тоже птица (на русском - коростель).
Соломаха же - это из области кулинарии, походная каша казаков (чаще из гречки). А также - прозвище, которое казаки давали искусному (или - не очень) повару, варившему эту самую соломаху.
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Предки кого из перечисленных президентов Украины могли быть казаками-запорожцами?

Кучма
73%
Порошенко
27%
Янукович
0%
“Кучма” - головной убор казаков и популярное прозвище на Сечи. Предки Порошенко тоже могли получить прозвище Порох, если имели отношение к стрелковому оружию.
Янукович же точно не казацкая фамилия, и если б президент-беглец попал на Сечь, то наверняка получил бы прозвище Зірвишапка.
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Как часто называли на Сечи человека тщедушного, не обладающего большой силой?

Малюта
50%
Махина (Махиня)
38%
Подкова
12%
Запорожцам было не занимать чувства юмора. Поэтому казаки часто давали прозвища побратимам по принципу “от обратного”: богатырь становился Малютой, а его антипод, не самый блещущий антропометрией казак, Махиней.
Ну, а Иван Подкова - исторический персонаж, обладавший нереальной силой. По преданиям, умел гнуть лошадиные подковы.
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