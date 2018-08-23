Барри Каннингем: "Начало первой книги о Гарри Поттере напомнило мне Даля"

Британский издатель, благодаря которому о Гарри Поттере узнал весь мир, рассказал "Сегодня" о том, что прочел рукопись первой части за одну ночь, а Джоан Роулинг "убила" персонажа с его именем во второй главе ее книги для взрослых

Имя: Барри Каннингем (Barry Cunningham)

Ро­дил­ся: 19.12.1952 в Лондоне (Соединенное Королевство)

Карьера: издатель

Британский издатель детских книг стал одним из главных гостей ХХII Международного книжного фестиваля "Зеленая волна" в Одессе. Он участвовал в программе "Границы литературы", где в открытых дискуссиях обсуждались темы фольклора в современных текстах и детское книгоиздательство в наше время. Чтобы сделать селфи с Барри на память, посетители феста выстраивались в очередь и даже подкарауливали его в гостинице.

Он изучал литературу в Кембриджском университете, работал в издательстве Penguin, где в конце 1980-х получил пост директора по маркетингу. Позже перешел в издательство Bloomsbury, а 2000-м основал свое детское издательство с веселым названием Chicken House, что в переводе с английского означает "домик цыпленка". С одной стороны на ярко-желтой визитке издателя красуется яйцо с названием компании, а с другой, помимо контактов, немного забавной информации о владельце: любимое слово — карман, любимое место для чтения — самолеты.

Книги издательства продаются не только в Соединенном Королевстве, но и в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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С Барри Каннингемом мы встретились в прохладном холле гостиницы на ул. Успенской. Добрые глаза, улыбка, элегантная соломенная шляпа, рукопожатие и традиционное английское "Nice to meet you!" ("Приятно познакомиться!") — все это сразу располагает любого собеседника. И меня в том числе.

— Какое впечатление на вас произвела Одесса?

— Город мне понравился! Мне очень нравится смешение архитектурных стилей и дворики перед зданиями. Они как секретные места! У них есть различные постройки, сооруженные на протяжении веков, тротуары и дорожки из старого камня... Я ходил на рынки (Барри посетил одесский "Привоз". — Авт.), и мне понравилась энергетика. Каждый человек кажется очень бодрым.

— А Украина в целом?

— Я никогда не был в Одессе и киевском аэропорту. (Смеется.) Так что в целом страну я не знаю, но хотел бы узнать о ней побольше. Я ходил сегодня на Черное море, это было чудесно. Прекрасно иметь море так близко к городу.

— Кто пригласил вас на Международный книжный фестиваль в Одессе?

— Организаторы "Зеленой волны" пригласили меня поговорить о детских книгах с украинскими издателями.

— Почему согласились?

— Мне нравится ездить в новые страны, а также я люблю море. А еще я верю, что у всех детей, как правило, больше общих черт, чем отличий. К тому же мне очень интересно познакомиться с произведениями других писателей. Возможно, получится посмотреть на некоторые из их романов. Мы получаем очень мало информации об украинских детских книгах.

— Сталкивались с книжным рынком Украины ранее?

— Здесь напечатали "Гарри Поттера", и мое нынешнее издательство продало в Украину несколько книг. Я немного слышал о здешних библиотеках и книжных магазинах и теперь начинаю понемногу его изучать. С моей точки зрения, это достаточно сложный рынок. Детское книгопечатание лишь развивается. Я думаю, что по всему миру детские книги делают все лучше и лучше, и намного больше взрослых приобретают детскую литературу из-за прекрасных историй, хороших сюжетов и их персонажей. Таким книгам есть что рассказать о современном мире и об умении оставаться собой, когда мир вокруг тебя меняется. Как видите, я интересуюсь миром детских книг так же, как и самими книгами.

— Наши детские книги уже видели?

— Видел несколько. Мне очень понравилось оформление, оно очень утонченное и графическое. Люди отправляют мне много украинских рассказов. После того, как я вернусь домой, буду выяснять, когда мы их переведем и взглянем на них. Также мне пришлось по душе, как некоторые украинские издатели рассматривают достаточно сложные проблемы и доносят непростые темы.

— Например?

— Издатель, которого я встретил, делает не только книги с картинками, но и рассказы о смерти, понимании того, что смерть значит не только для семьи, но и для животного мира, и других подобных вещах. Это интересно.

— Как охарактеризуете украинский книжный рынок по сравнению с британским?

— Британский рынок более привычен к покупке детских книг. Складывается впечатление, что литература для детей должна быть только о школе и учебе. Но я с этим не согласен. Я считаю, что она также касается более широкой правды и воображения, которое, в конце концов, помогает в обучении. Местный рынок детской литературы может исследовать разные формы книгоиздания, и мне хотелось бы думать, что он продолжит здесь расти.

— Чтобы поддерживать интерес к книге, британские чиновники и представители бизнеса запускают различные программы, устраивают состязания писателей. Вы на встрече с участниками "Зеленой волны" рассказывали, что тесно работаете с местными школами. Приведите примеры таких мероприятий, мы возьмем себе на вооружение.

— Я люблю кампании! (Барри широко улыбается и слегка хлопает руками по столу.) Мы проводим много торговых кампаний по случаю национальных праздников. Например, ко Дню святого Валентина, когда принято дарить подарки любимому человеку, мы предлагаем выбрать в качестве презента книгу. И, как вы сказали, мы проводим много соревнований. У нас нет налога на продажу книг, есть книжная поддержка для библиотек и школ, что очень важно. Если ребенок читает, это помогает развивать его возможности не только в работе. Он лучше понимает общество, причем не только свое, но и другие, а также понимает его изменения. А в Украине произошло много изменений. Я считаю, что книги действительно помогают детям понять изменяющийся мир. Думаю, правительство может инвестировать в будущее страны относительно недорогим путем, который обойдется намного дешевле, чем строительство новой дороги: можно сделать книги доступными для детей через библиотеки, школы или книжные магазины. В Соединенном Королевстве есть хорошая схема: там младенцам выдают коробку с книгами, с которых стоит начать.

На фестивале. Издатель рассказывал о роли фольклора в литературе. Фото: из архива фестиваля "Зеленая волна"

— Эти кампании эффективны?

— Я думаю, да. И, конечно же, помогают популярные книги. Например, "Гарри Поттер" помог в том, что читать снова стало круто для детей. Благодаря фильмам и книгам дети получают удовольствие от чтения. Поэтому, думаю, коммерческие книги, которые нравятся детворе, и их доступность — часть большого процесса. Чтение в некотором смысле — это, возможно, самая важная часть обучения быть самим собой в этом мире, потому что множество других медиа, будь-то соцсети, объявления, телевизор или телефон, отстраняют тебя. В то время как книги подсказывают, кем бы ты хотел быть, и развивают внутреннее "я".

— Почему вы решали публиковать книги для детей, а не для взрослых?

— Это более весело и авантюрно. Дети — прекрасная аудитория! Они будут следовать за тобой повсюду — в мышиную норку, через заднюю стенку шкафа, в горлышко волшебной бутылки — так долго, как ты будешь рассказывать им хорошие истории. Они любят приключения. Детство — это путешествие, во время которого ты должен разобраться, кто ты есть, иногда побороться против злодеев (смеется) или плохих людей. Поэтому реакция детей на рассказы намного более эмоциональна и является гораздо более важной частью их жизни. Отношения детей с автором очень близкие: детский писатель может быть как еще один герой в книге. Один из моих авторов, например, называет детских литераторов секретными друзьями детства! Креативный процесс, который протекает между историей, автором и ребенком, очень интересный и приносит удовлетворение. Я не вижу работы в таком ключе со взрослыми.

— Из чего состоит идеальная детская книга?

— В лучшей детской книге есть по-настоящему хороший (в плане проработки персонажа и его действий. — Авт.) злодей. Я считаю, именно то, против чего ты борешься в рассказе, заставляет его работать. Герои и героини важны, но то, против чего они сражаются, — важнее. Иллюстрации тоже играют свою роль, они время от времени делают рассказ менее пугающим, и его становится легче представить в голове. Обложка книги должна "захватывать" детей за 10—15 секунд, потому что они привыкли к сильным картинкам. Думаю, идеальная книга — это комбинация истории и оформления. Но последнее может меняться в зависимости от страны, где издается книга, потому что визуальная идентификация разная. Поэтому история на первом месте.

— Вы говорили, что вам нравятся книги "Остров сокровищ" и "Хоббит". Кто же ваш любимый персонаж?

— Хагрид в "Гарри Поттере". (Сказав это, мой собеседник смутился и в очередной раз улыбнулся.) Он — неловкая личность, которая пытается делать правильные вещи. (Смеется.) Он во многом уязвим, что мне импонирует. Да, я большой поклонник Роберта Льюиса Стивенсона, который, оказывается, посещал Одессу, а я этого не знал. Я видел дом, где он останавливался. Я большой поклонник Долговязого Джона Сильвера в "Острове сокровищ". Это сложный злодей, злодей, который нравится.

— В одном из интервью вы говорили, что получили рукопись первой части "Гарри Поттера" одним дождливым вечером в Сохо (торгово-развлекательный квартал в Лондоне. — Авт). Расскажите об этом подробнее.

— Я начинал заниматься детскими книгами в издательстве Bloomsbury, куда пришел с нетрадиционным для редактора бэкграундом. Я привык работать с Роальдом Далем (Автор романа "Чарли и шоколадная фабрика". — Авт.) и людьми вроде него в маркетинге и промоушене. Bloomsbury попросил меня начать список, и я хотел купить книги, которые бы не обязательно были любимчиками или представляли высокую литературу, но которые бы находили отклик у детей. И я получил эту книгу. Она пришла в те дни в виде кучи бумаг, не как электронная рукопись! И я заметил, что был не первым, кто читал эту стопку листов. Она была потрепанной и немного "попользованной". Я взял этот большой манускрипт туда, где остановился в Лондоне в Сохо, и прочел его. Я не знал, что он был отвергнут другими. Начало первой книги о Гарри Поттере слегка напомнило мне Даля, но мне понравилось. История была немного длинной, но это нормально. У меня не было ни тени сомнения: я вернулся в свой офис и на следующий день купил рукопись за несколько тысяч фунтов — что, вероятно, является лучшей инвестицией, которую делал кто-либо. Джоан Роулинг приехала в Лондон, спросила, как я отношусь к сиквелам, и рассказала мне, что должно произойти в истории дальше. И мы начали работать над первой книгой.

На родине. Где бы Барри ни находился, с ним всегда шляпа и улыбка. Фото: chickenhousebooks.com

— Вы прочли всю рукопись за одну ночь?

— Да. (Смеется.) Я хороший читатель. Я люблю читать.

— Представляли вы в то время, что эта книга изменит жизни детей по всему миру?

— Нет. Я бы хотел сказать "да, я знал", но нет. Я знал, что детям она понравится. Сразу после того, как мы напечатали ее, я пошел в школу моих детей на родительский вечер. Там я увидел учительницу, которая держала в руках книгу. Я спросил ее, что она о ней думает, и она ответила, что любит ее. Я ожидал такой реакции от детей, но никогда не представлял, что так много взрослых из разных стран тоже полюбят ее!

— Прочитав первые книги о Гарри Поттере, я года три ждала сову с письмом из Хогвартса...

— Да, простите. (Смеется.) Сейчас в компании в Британии я начал нанимать сотрудников, первое поколение поклонников Гарри Поттера. И они все рассказывают мне похожие истории! Говорили, что даже пытались играть в квиддич по первой книге, но мы ведь там не проработали правила.

— Попыток поиграть в квиддич мы не предпринимали. Но делали зелье с отбеливателем, порошком и какой-то едой и говорили, что это волшебная микстура… (Барри хохочет.) Правда ли, что вы предлагали Джоан Роулинг опубликовать первую книгу под псевдонимом?

— Нет. Все об этом говорят, но это неправда. В Bloomsbury была молодая женщина, ассистент по маркетингу. Она начала получать отзывы от людей, которые первыми читали книгу, и подумала, что мальчики не будут ее читать, поэтому и предложила Джо изменить ее имя. Так что это был не я.

— Вы поддерживаете связь с Джоан Роулинг сейчас?

— Я встречаю ее очень редко. У нее очень много больших проектов: фильмы, сценические шоу.

— А вы читали ее книги для взрослых?

— Мне нравится ее серия детективных историй о сыщике Корморане Страйке. А в книге "Случайная вакансия" есть герой, достаточно низкий (Барри невысокого роста. — Авт.) и с бородой, которого зовут так же, как и меня. И он умирает во второй главе! И я подумал, что это вроде способа убить своего первого редактора. (Смеется.) Она потом сказала, что это никак со мной не связано. Но я должен быть счастлив, потому что он был единственным хорошим героем в книге.

— Какими другими напечатанными книгами вы гордитесь?

— Многими, на самом деле. В издательстве Chicken House мы печатаем множество новых писателей, одну из книг мы продали украинской компании "Ранок". Мы только опубликовали работу самого молодого автора. Ей было 14, когда она ее писала, теперь ей 20. У нее было много трудностей в жизни. Книга называется "По шкале от одного до десяти", это вопрос, который задают пациентам психиатрических лечебниц. Она для молодых людей, вымышленная история о девочке, которая верит, что несет ответственность за смерть лучшего друга. Действие частично происходит в психиатрической клинике. Я редактировал часть книги, когда автор была закрыта в палате психиатрической больницы, но она уже не там и выздоравливает. Я очень горжусь книгой: это было битвой для нас двоих — издать ее.

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— Каково сотрудничать с молодыми писателями?

— С ними очень тяжело. С этой девушкой, книгу которой только напечатали, мы привыкли к подростковым пререканиям. Она говорила: "Я не буду переделывать эту главу. Я ненавижу вас. Мы никогда не напечатаем эту книгу". Многим новым писателям мы даем первый издательский контракт. Это достаточно эмоциональная вещь, потому что они вкладываются в книгу, а образы героев иногда базируются на реальных людях. Поэтому если ты критикуешь эльфа, а эльф — это их бабушка, они очень расстраиваются. Это большой риск. Но и приятный путь поиска нового таланта. Очевидно, мы бы не опубликовали Джо Роулинг, если бы кто-то не рискнул.

— Какая ваша сама большая мечта как издателя?

— Найти детского персонажа, который будет настоящим другом детства. Это может быть герой, которого читатель будет любить, но также уважать. Мне бы хотелось это сделать — представить что-то, что будет работать для детей младшего возраста по всему миру...

А на прощание Барри Каннингем, посмеиваясь, попросил меня больше не варить волшебные зелья с отбеливателем.