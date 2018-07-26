Масштабный книжный фестиваль в Одессе: "литературная выпивка" и издатель Гарри Поттера

В Одессе сегодня стартует масштабный книжный фестиваль "Зеленая волна". В этом году его организаторы решили сменить основную локацию, а среди звездных гостей будут: лауреат Пулитцеровской премии, ирландский поэт Пол Малдун с британским издателем Барри Каннингемом, который первым напечатал роман "Гарри Поттер и философский камень".

В 2018-м книжному фесту исполняется 22 года.

Если раньше книжная выставка-ярмарка проходила на ул. Дерибасовской, то в этот раз — в Зеленом театре в парке имени Шевченко.

"Спасибо, любимая улица, с тобой было хорошо. Но все мы хотим в тень и в комфорт. На тенистых аллеях расположатся книжные стенды, рядом камерная сцена — музыка, литературные вечера", — пояснили смену локации организаторы.

Вход на фестиваль будет свободным сегодня с 16:00 до 18:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 18:00. После 18:00 входной билет обойдется в 50 грн, а вот в воскресенье попасть на мероприятие даром можно будет на протяжении всего дня. Посетителей ждут презентации книг, поэтические чтения, арт-перформансы, знакомства с молодыми авторами и мэтрами литературы.

"Это мероприятие позитивное в разных аспектах, в культурном, гуманитарном, образовательном, его стоит поддерживать", — рассказал нам постоянный участник фестиваля, краевед и писатель Олег Губарь.

Вместе с коллегой Михаилом Пойзнером он проведет в пятницу в 18:00 "Вечер устного творчества". Наш собеседник признается, что их выступление будет интерактивным экспромтом.

Впрочем, программа "Зеленой волны" настолько обширна, что она накроет город и за пределами театра. Для многочисленных лекций, дискуссий и чтений предусмотрели еще пять площадок в центре. Так, в книжном магазине на ул. Екатерининской, 2, пройдет лекция-кофепитие "Креативная мама" с украинской писательницей Марьяной Савкой: мероприятие начнется в субботу в 12:00, вход свободный.

В тот же день в коворкинге на ул. Ришельевской, 33, в 20:00 организуют встречу "Читай и слушай" с музыкальными журналистами в нестандартном формате "литературной выпивки" (вход — 150 грн). В воскресенье в 15:00 писатели и предприниматели обсудят судьбу небольших издательств в хабе на ул. Греческой, 1-а, а позже в IT-коворкинге на ул. Жуковского, 9. Иллюстратор и писатель Александр Драган расскажет о пути книги от задумки до издания, сравнив ситуацию с книгопечатанием в Украине и США.

Одно из самых любых мероприятий постоянных посетителей феста — книжные ночи. Первая начнется сегодня в Зеленом театре в 20:00 концертом камерного оркестра Одесской филармонии. Затем здесь же пройдет гитарный концерт "Испанская румба", а завершится фестивальная ночь допремьерным показом фильма "Одесса, Утесова, 14". С полной программой фестиваля можно ознакомиться в группе "Зеленая волна" в Facebook.

КОРНЕЙЧУКОВСКИЙ ФЕСТ: СКАЗКИ И СТИХИ

Большую программу подготовили и для самых маленьких посетителей. В "Зеленом театре" будет действовать отдельная "территория юности" с мероприятиями Корнейчуковского фестиваля. Здесь будут читать сказки, представлять новые издания, учить деток делать калейдоскопы, блокноты и книжки своими руками.

К примеру, в субботу в 17:00 писательница Инна Ищук презентует здесь украиноязычную "Одесскую читанку", а сразу после этого (в 18:00) проведет мастер-класс "Научу сочинять стихи". К слову, мероприятия, связанные с хендмейдом, имеют ограничения по количеству участников, поэтому организаторы просят дополнительно уточнять возможность посещения.

За 22 года "Зеленая волна" вырастила не одно поколение книголюбов, и одесситы с нетерпением ждут нового фестиваля. "Я обычно делаю упор на детские издания, они сейчас невероятно красивые. Что-то в итоге идет на подарки племянникам", — призналась нам постоянная посетительница фестиваля Елена.

РЕКОРД И ОТДЫХ НА МОРЕ

Змеев делали скадовские дети. Фото: facebook.com

Тем временем в Скадовске Херсонской области проходит фестиваль воздушных змеев "Цветное небо". Это уже XVII фестиваль, во время которого планируют зафиксировать новый рекорд Украины, сложив цепочку из наибольшего количества воздушных змеев в небе. "Змеевой поезд", как его называют организаторы, будет состоять из нескольких сотен элементов и, предположительно, будет в состоянии приподнять над землей несколько человек.

"У нас уже есть среди рекордсменов наибольший воздушный змей, собранный талантливым конструктором Евгением Мицканом. Размах крыльев этого великана больше, чем у самолета — 40,6 метра. А вот "змеевой поезд" на рекорд номинируется впервые", — говорит глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Змеев, собранных воспитанниками местного Центра детского и юношеского творчества, запустят в пятницу в 10:00 на Скадовском аэродроме.

После установки рекорда фестиваль переместится на остров Джарылгач.

"Там будут показательные полеты воздушных змеев, — рассказал нам глава оргкомитета Владимир Емельянов, отметив, что детвора змеями интересуется, просит их подержать и попробовать запустить. — Ну и, конечно, будет отдых на пляже, ведь много гостей приедут из регионов, где моря нет".

Напомним, в Чернигове после потопа спасают книги из местной библиотеки.

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