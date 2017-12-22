Сергей Тарута: "У нас есть план, как сделать Украину передовой"

Известный бизнесмен и политик рассказал о достижениях и проблемах нашей промышленности, о стратегии будущего процветания Украины, о своем видении мирного процесса на Донбассе, о домашних любимцах и дал совет для здоровья

— Сергей Алексеевич, подходит к концу 2017 год. Вы выступили с рядом инициатив, немало поездили по Украине. Как оцениваете нынешнюю ситуацию в стране?

— Недавно я с коллегами совершил поездку по главным промышленным центрам Украины: Донецкая (подконтрольная нам), Днепровская, Харьковская, Запорожская области. И везде мы увидели одни и те же проблемы, некоторые предприятия даже закрываются. Украина, к сожалению, все больше становится аграрно-сырьевой, а не высокотехнологической промышленной державой. Главная проблема — нехватка должной поддержки государства, вменяемой стратегии развития отраслей. Плюс трудности с получением финансов, будь то оборотные средства или деньги для модернизации производства.

Конечно, не все и не у всех так плохо. Если брать Донецкую область, то в лидерах прежде всего Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ). Руководство сумело сохранить и развить настоящий флагман, являющийся единственным подобным крупным машиностроительным предприятием на территории СНГ. На НКМЗ успели на 96% модернизировать оборудование, технологии, словом, всю цепочку. Сегодня это современное, даже по мировым меркам, предприятие, имеющее четкое будущее на ближайшие 10—15 лет. НКМЗ выпускает оборудование для металлургической промышленности, для горнодобывающей, энергетическое, грузоподъемное оборудование.

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И заказы поступают в основном от западных компаний, немецкие, австрийские, итальянские фирмы — завод выигрывает их тендеры, и они обеспечивают предприятие загрузкой. Количество заказов и производительность предприятия выросла на 44% по отношению к прошлому году! Частично есть заказы и от украинских фирм. Например, "Азовсталь" заказала там конвертор. Я когда-то сам занимался установкой двух подобных конверторов, но тогда нам их поставляли чехи. Конвертор НКМЗ, поверьте, ничем не уступает тем, что изготавливались тогда на заводах "Шкода" по австрийским технологиям.

Поразило меня и одно из старейших украинских предприятий, харьковский завод "ФЭД". Там сначала делали знаменитые фотоаппараты, затем стали выполнять заказы для части военного сегмента. И сейчас это одно из лучших в мире предприятий по выпуску систем управления для самолетов и космических кораблей, причем под ключ! Пожалуй, это одно из самых современных предприятий в Украине с точки зрения технологий и разработок, средняя зарплата на заводе около 20 000 гривен, нет ручного труда, соответственно, нет текучки.

Заказывает и у них весь мир, в том числе и Украина: для нашей армии завод делает немало самого современного оборудования для управления разными процессами. Причем на завод охотно идет украинская молодежь, там устроены многие выпускники Харьковского авиационного и Политехнического вузов, им никуда не надо уезжать. Есть достойная работа либо для мозгов, либо на производстве, где используются уникальные компьютеризированные станки с уникальной точностью обработки 0,1 микрон. Причем станки работают зачастую не по стандартной, а по тут же, в этой комнате, написанной молодыми специалистами уникальной индивидуальной программе.

В Запорожской области флагманом, на который стоит равняться, является "Запорожсталь". Там есть домна, пожалуй, одна из лучших в Украине, передовая по всем параметрам: по экологии, по системе управления… Заслуживает также внимания новая линия травления рулонов, ранее очень загрязняющая все вокруг, ибо остатки соляной кислоты через местную речушку сливались в Днепр. Теперь там замкнутый цикл, отходы никуда не сливаются, а качество продукции очень высокое, европейское. Ныне перед заводом стоит огромная по масштабу задача — полная модернизация предприятия. Предстоит строительство новых линий сталеплавильного и прокатного производств, есть проект, есть понимание, что и как делать. Остановка, как всегда, за финансами. Где взять денег, дешевых и длинных кредитов? Такие кредиты, не дороже 5% годовых, как воздух, нужны не только этому предприятию, но и всей промышленности для модернизации. Без этого не будет Украина высокоразвитой индустриальной страной.

"Запорожсталь". Металлургия с юности хорошо знакома Таруте. Фото: пресс-служба С. Таруты

— Говорят, непростая ситуация на знаменитом своими космическими аппаратами "Южмаше". Вы были там? Как впечатление?

— Да, в рамках презентации стратегии развития Украины до 2030 года я также посетил знаменитый завод "Южмаш" в Днепре. Там мы вели дискуссии о том, как нашей стране стать передовой, как обеспечить высокий уровень жизни населения — такой, как в Европе. Зарплата должна быть не менее 30 тысяч грн, пенсия — 10—12 тысяч. Но эти деньги должна зарабатывать экономика, а не печатать станок. При этом цены и тарифы не только не должны расти, а даже немного снизиться за счет того, что убираем коррупцию и убираем монополии, создаем рыночную конкурентную среду. А рынок сам все отрегулирует.

Потенциал "Южмаша" поражает, он колоссальный. Мы до сегодня являемся космической державой. Но, к сожалению, завод связан чиновниками, у него мало самостоятельности. И выделяемые государством деньги до завода порой просто не доходят… Завод, я бы сказал, сжался до минимума, за которым уже будет умирание. Но мы верим, что наша стратегия "2030" поможет не только этому заводу, но и всей промышленности Украины. Над этим и работает сейчас команда, куда мы собрали антикризисных менеджеров, доказавших свою эффективность в сложных ситуациях.

— Вы не так давно принимали участие практически в реанимации двух промышленных гигантов: металлургического комбината в Каменском и трубного завода в Днепре. Напомните, как было и что там сейчас?

— Я говорил, что ко мне обратились профсоюзы меткомбината в Каменском, а также мэр города с просьбой помочь запустить предприятие после нескольких месяцев простоя из-за блокады. Я встретился с коллективом, сказал, что волшебной палочки у меня нет, но есть репутация, которая позволяет встретиться с кредиторами, уже начавшими банкротить завод, а также с поставщиками, чтобы можно было запустить производство, а потом с ними рассчитаться. Мне это удалось, и комбинат заработал во главе с новым руководителем, которого поставили по моей просьбе, ибо я его хорошо знаю и доверяю. Предприятие работает уже примерно на 80% своей мощности и начинает рассчитываться с кредиторами и поставщиками, наполняет городской бюджет.

Все то время, что стоял ДМК, стоял и Днепровский трубный завод, так как трубную заготовку, в основном, поставляло предприятие в Каменском. Профсоюзы и коллектив трубного завода также обратились ко мне с просьбой помочь. У них к тому времени накопились разные задолженности, было проблемой спасти коллектив. Я пошел навстречу, договорился под свое честное слово, цепочка возобновилась: заготовка идет с ДМК, а также Нижнеднепровского металлургического завода. И пошел выпуск готовой трубы, завод выходит на уровень 5—6 тысяч тонн готовой продукции в месяц, а это хороший показатель.

— Эти коллективы удалось спасти, но в стране есть и другие примеры. Насколько серьезна для промышленности Украины трудовая миграция?

— Очень серьезна. Уезжают уже не только молодые люди без специальности, но и профессионалы, водители, крановщики, сварщики, медсестры, преподаватели… И даже металлурги, чего раньше не было. Причем появилось новшество: уезжают целыми семьями. Если раньше "заробитчане" перечисляли в Украину 5—7 миллиардов долларов ежегодно, то сегодня этот поток уменьшился. Если уехала вся семья, то некому перечислять. Все деньги, как и созданная прибавочная стоимость, остаются за рубежом. А за счет наших людей развиваются другие страны. Например, в Польше этот рост свыше 4% в год, а у нас рисуют 2%, а на деле и того нет.

Вот на устранение таких перекосов и нацелена наша программа "2030". Она описана в книге: "Доктрина сбалансированного развития Украина 2030" и предусматривает рост экономики от 10 до 15% в год. Мы станем одной из самых динамично развивающихся стран мира, а это означает приток сюда иностранного капитала в виде инвестиций. Остановим поток эмиграции и создадим все возможности для возврата наших людей в Украину, где они смогут получать высокие доходы. Оснастим нашу армию современным оружием и системами сдерживания, управления, сделаем ее не хуже, чем в Израиле. Без всего этого Украина так и будет скатываться в сторону сырьевой, аграрной и бедной страны.

Мариуполь. Люди делятся своими проблемами, надеясь на помощь. Фото: пресс-служба С. Таруты

— Расскажите о стратегии "2030". Каковы ее цели, и указывает ли она пути выхода из сложившейся ситуации?

— Наша доктрина — уникальный документ. В его разработке участвовало широкое представительство бизнеса и промышленности, ученые, чего никогда раньше не было. Было проанализировано положение нашей страны со всех точек зрения, промоделированы сценарии развития Украины в зависимости от трендов развития всего мира, изучены тысячи документов, программ, предложений. И мы в результате дали экспертную оценку: почему мы на сегодня развиваемся недостаточно, что нужно изменить, чтобы достичь бурного экономического роста, какие тенденции в мире нужно учитывать, чтобы стать одной из самых динамично развивающихся и богатых стран. В частности, мы убираем чиновника из схемы распределения ресурсов и получаем картину прозрачного эффективного управления. Количество чиновников, по нашему плану, надо уменьшить на 70%, они просто не нужны. Во многом вместо человека будет работать современный информационный ресурс, так будет управляться страна и ее территории. А задача оставшихся чиновников — разработать план развития каждого села, города, области и страны.

Наша партия "Основа" взяла за базис реализацию этой стратегии. Хотелось бы, чтобы и другие политические силы к нам присоединялись, если у них есть желание изменить страну к лучшему. Мы такое предложение сделали всем, в том числе действующей власти.

— На слуху еще одна ваша инициатива под названием "Будущее Донбасса". Расскажите также о ней.

— На днях в рамках этой инициативы мы провели очень интересное мероприятие "Говорит Донбасс: услышать людей", в котором участвовали наши партнеры из Совета Европы и ООН. Ведь 1 700 000 человек были вынуждены уехать из оккупированного Донбасса и немного из Крыма, рассчитывая на поддержку нашего государства. Но получена эта помощь далеко не в полном объеме. Слава богу, сейчас создано профильное министерство, которое должно вырабатывать стратегию в этом направлении. И нашим западным партнерам стало понятно, с кем можно работать. А мы, в свою очередь, создали парламентскую платформу "Будущее Донбасса" и межфракционное объединение в ВР. Мы аккумулируем огромное количество инициатив и предложений от общественных и других организаций, пытаемся найти консенсус между предложениями народных депутатов, которые занимаются проблемами Донбасса. И на этом пути есть успехи. Весной был принят закон №4550, позволяющий переселенцам получать от государства компенсацию 50% от стоимости жилья. Выделили 50 млн гривен, может, не так много, но лучше, чем ничего. А в бюджете на будущий год заложено уже 100 млн, так что прогресс есть. Подготовлен еще ряд законов, касающихся каждого переселенца (жилье, спортивные и культурные возможности, улучшение работы блокпостов, что особенно важно — право голоса), эти проекты ждут внесения в сессионный зал ВР. Надеемся, что это скоро произойдет. В этой связи также скажу, что я лично профинансировал модернизацию специальной программы СБУ, которая применяется при обработке информации о людях, пересекающих линию разграничения. Теперь это будет быстрее, в режиме онлайн. И мы договорились, что ОБСЕ будет 24 часа в сутки мониторить работу блокпостов, чтобы уменьшить там возможные нарушения. А на самих блокпостах установят банкоматы, чтобы люди не ездили за деньгами вглубь территории. Разработан также унифицированный проект блокпоста, соответствующий всем европейским нормам. Надеемся, что его примут и он будет внедрен повсеместно.

— Как и когда, по-вашему, можно вернуть мир на землю Донбасса в составе Украины?

— Мы с командой занимаемся разработкой плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе. План называется "Три основы" — легитимность, безопасность и доверие. Я предлагаю вместо Минских переговоров перенести переговорную площадку в Вену. Это столица государства, которое показало, как быть нейтральным, в то же время обеспечивая свою безопасность, и которое с 1 января будет возглавлять ЕС. Переговоры нужны на постоянной основе с участием спецпредставителей "нормандской группы", США, ЕС, и, возможно, Великобритании, как подписанта Будапештского меморандума. Лидеры боевиков там точно не нужны. И вести переговоры до достижения полного урегулирования, потому что сценарий его есть только один — мирный, дипломатическим путем.

Спорт. Сергей Тарута поддерживает отличную физическую форму. Фото: пресс-служба С. Таруты

— Вы часто бываете в Мариуполе, откуда родом. Недавно презентовали там открытие офиса большого европейского агентства, помогающего развивать местное самоуправление. Как это будет работать?

— Действительно, недавняя моя поездка в Мариуполь была особенной. Во-первых, я отчитался перед своими избирателями о работе. Во-вторых, я пригласил в город мэра польского Гданьска — побратима Мариуполя, а также еще ряд высоких гостей на открытие "Агентства местной демократии". С Польшей я связан давно, ведь мне даже доводилось спасать польские предприятия от банкротства, в частности металлургический завод в городе Гута-Ченстохова, а также судостроительную верфь в Гданьске — флагман не только промышленности, но и демократии в Восточной Европе, ведь именно там зародилась "Солидарность" во главе с будущим президентом Лехом Валенсой. И ровно три года назад, в декабре 2014 года, мы подписали договор о побратимских отношениях между Гданьском и Мариуполем. Мэр Гданьска, Адамович, уже 12 лет руководит городом независимо от того, какие силы приходят к власти в стране. И основные полномочия в Польше находятся у местной власти. Например, бюджет Гданьска, по величине сопоставимого с Мариуполем, равен миллиарду долларов (у Мариуполя — три миллиарда гривен, что намного меньше).

Когда я пригласил Адамовича приехать в Мариуполь, он согласился, но заявил, что привезет подарок. Это оказалось открытием офиса "АМД" в Мариуполе. Наш город оказался на сегодня самым восточным, где открыт офис этого европейского агентства, имеющего отделения в 40 странах. Цель — развивать горизонтальные связи между городами, перенимать лучший опыт, учиться настоящей демократии. Офис будет давать возможность землякам, избранным в органы представительской власти, ездить на различные конференции, встречи, вообще способствовать становлению местной демократии в Мариуполе.

— Несколько личных вопросов. Вы, это очевидно, в прекрасной спортивной форме. Как ее поддерживаете? Знаю, что летом любите велосипед, а сейчас?

— Утром обязательно занимаюсь йогой, 15—20 минут. Это ежедневно, без выходных. Работа требует очень много энергии, так что нужно ею подпитываться.

— Подпитываться нужно и едой… В питании вы кто: миллионер или парень из-под Мариуполя, каким были с детства?

— Я вообще человек довольно аскетичный, в том числе в питании. Люблю простые блюда, мяса практически не ем. Хлеба тоже мало. Не скажу, что вегетарианец, как моя меньшая дочечка, но близко к тому. Ем овощи, фрукты, рыбу… Не переедаю, ибо сытый человек обычно ленив, много энергии тратится на пищеварение, а не на работу мозга.

К тому же к овощам и фруктам я привык с детства. У нас всегда были большие огороды, я с малых лет там работал. И первый мой бизнес оттуда, кстати, свой первый миллион я заработал как раз на сельском хозяйстве.

— А икру ложками? Ведь можете себе позволить…

— Нет, икру не ем. Во-первых, там полно холестерина. Во-вторых, я вырос в пригороде Мариуполя, рядом Азовское море. Там были рыбацкие поселки, так что икра в нашем сельпо всегда стояла бочками. Ее у нас, надо сказать, не сильно любили, ибо всегда она была доступна в любых количествах. И сейчас я к ней равнодушен.

— Совет читателям "Сегодня" от Сергея Таруты: как быть здоровым?

— Главное — работать над собой. Увы, человек от природы довольно ленив, обычно хотел бы мало двигаться и много есть, а при этом быть здоровым. Но это несовместимо. Только, извините, насилуя себя, ты можешь быть здоровым. Я работаю много, по 16 часов, ложусь спать поздно, в 2—3 ночи, встаю рано, конечно, хочется еще поспать. Но нет, нельзя, я встаю и иду делать зарядку. Я так себя приучил, и мой организм уже сам не принимает излишеств.

— И самый последний вопрос: есть ли у вас домашние любимцы животные?

— У нас дома, где рос, всегда были и кошки, и собаки, но последних я люблю больше. Кошка — эгоистка, а собака — друг человека. У меня были и восточно-европейские овчарки, и терьеры, 18 лет жил лабрадор, ставший близким другом… А сейчас — четыре дворняжки. Одну из них нашли трехдневной, брошенной в посадке, она умирала. Мы ее выходили и сейчас это наша любимица. Скажу честно, по уму и поведению, по пониманию людей она может дать фору любой самой породистой собаке! Еще троих мы спасли от живодеров, когда перед Евро-2012 травили бездомных собак в Киеве. Их мать отравили, а щенков мы выходили.