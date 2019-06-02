Бабушка тяжело раненного пятилетнего мальчика рассказала новые детали стрельбы
Бабушка мальчика убеждена, что полицейские будут сидеть в тюрьме
Бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.
Об этом она рассказала в комментарии "Громадському" в воскресенье.
"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала Тлявова.
Бабушка мальчика убеждена, что полицейские будут сидеть в тюрьме.
"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать...", - отметила она.
Бабушка рассказала, что состояние мальчика Кирилла очень тяжелое.
"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка", - сказала Тлявова.
Она также рассказала, что внука привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали: "В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый".
Отметим, что ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, не имели табельного оружия, и пребывали в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.
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