Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Бабушка тяжело раненного пятилетнего мальчика рассказала новые детали стрельбы

2 июня, 23:06

Бабушка мальчика убеждена, что полицейские будут сидеть в тюрьме

Иллюстрация
Иллюстрация.

Бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Об этом она рассказала в комментарии "Громадському" в воскресенье.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала Тлявова.

Бабушка мальчика убеждена, что полицейские будут сидеть в тюрьме.

"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать...", - отметила она.

Бабушка рассказала, что состояние мальчика Кирилла очень тяжелое.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка", - сказала Тлявова.

Она также рассказала, что внука привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали: "В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый".

Отметим, что ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, не имели табельного оружия, и пребывали в состоянии алкогольного опьянения

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, ранение, стрельба, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " Бабушка тяжело раненного пятилетнего мальчика рассказала новые детали стрельбы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении

Сегодня, 18:21

Сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции подозревают в нанесении тяжких повреждений

Ранение полицейскими ребенка под Киевом: появились новые подробности

Сегодня, 10:54

По данным правоохранителей, полицейский "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка

Работники полиции, которые стреляли в ребенка под Киевом, задержаны

Сегодня, 03:45

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев

В пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские – ГБР

Вчера, 22:45

Следователи Госбюро расследования готовятся к задержанию двух полицейских

Глупая женщина — подарок для мужчины

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Самая простая в мире: как похудеть на скандинавской диете?

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь