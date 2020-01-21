Бандитизм и ограбления: под Киевом задержали опасную группировку

Задержанных подозревают в нападении на частный дом в элитном селе

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция с помощью спецназовцев КОРДа задержала четверых вооруженных мужчин, которых подозревают в бандитизме и ограблениях.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции столичного региона, задержанных, в частности, подозревают в нападении на частный дом в селе Козин.

"21 января сотрудники криминальной полиции и следственного управления при силовой поддержке спецназовцев и под процессуальным руководством прокуратуры области задержали членов вооруженной банды", – говорится в заявлении.

Копы добавили, что в конце 2019 года неизвестные в масках проникли в частный дом в селе Козин. Были похищены деньги и ювелирные изделия.

Следователи опросили очевидцев и провели анализ видео с камер наблюдения, и в результате удалось выйти на след злоумышленников.

"В ходе задержания полиция изъяла автомобили и вещественные доказательства, в частности, оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы", – отметили полицейские.

Задержанных обоснованно подозревают в совершении пяти преступлений по статьям "бандитизм" и "разбойное нападение".

Ранее мы сообщали, что в Одессе сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами спецподразделения КОРД задержали подозреваемых в серии вооруженных ограблений, совершенных в разных городах Украины.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.





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