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В Одессе задержали банду вооруженных грабителей-"гастролеров"

18 января, 17:13

Задержанных подозревают в ограблениях в Киеве, Одессе и Николаеве

/ Фото: Думская

В Одессе сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами спецподразделения КОРД задержали подозреваемых в серии вооруженных ограблений, совершенных в разных городах Украины.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, операция прошла в ночь на 18 января на Екатерининской улице, сообщает "Думская".

"25-летнего Илико Д. из Луганска, 27-летнего одессита Амида Д., 28-летнего уроженца Абхазии Георгия М. и 22-летнего одессита Кирилла Я. подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева", – говорится в сообщении.

По данным оперативников, грабители "гастролировали" по Украине на автомобилях Lexus и Mersedes, и за ними числится не менее двух десятков нападений. У задержанных были изъяты пистолеты "Беретта", "Вальтер" и пистолет-пулемет "Мини-Узи".

Также были проведены обыски по нескольким адресам, где подозреваемые сбывали награбленное: изъято несколько десятков мобильных телефонов и компьютеров, а также большая сумма денег в валюте.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.

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Киев Одесса грабители Николаев банда задержание КОРД

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