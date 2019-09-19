"Боль солдата, которого предает Родина". Товарищ террориста с моста Метро в Киеве объяснил его поступок

Фото: пресс-служба МВД

Сослуживец угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве и госучреждения Алексея Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка.

Семисал рассказал на своей странице в Facebook историю знакомства с Белько.

"Нас мобилизовали в один день. Я заметил его сразу в Деснянском военкомате, потому что он пришел в камуфляже с двумя флагами на рукавах – украинским и татарским. Он заметил мой взгляд и сказал, что будет воевать еще и за татар, раз они в Крыму за себя не воевали. Он мне сразу понравился. Он был решительно настроен на войну, много не разговаривал, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером. Спросил меня, не хочу ли я работать с ним в снайперской паре. Я тоже понравился Алексею, ибо: во-первых – сказал, что у него хорошая жена (до сих пор помню, как они целовались перед отправкой), а во-вторых – из всего вагона не пьянствовали только двое – Алексей и я", – сообщил Семисал.

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По его словам, на Яворовском полигоне их с Белько готовили, как гранатометчиков, однако позднее его сослуживец ушел в десант.

"Он был рад и горд за это. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи на фронте... Я звонил ему несколько раз и в АТО, и после демобилизации, но безрезультатно. Пару лет назад нашел его страницу в ФБ, понял, что Алексей жив, здоров, порадовался за него, но так и не связался с ним", – уточнил бывший военный.

При этом, как он отметил, он не одобряет поступка Белько в Киеве, однако понимает его позицию и разделяет ее.

"Я не знал еще, какие требования он выдвигал, но догадывался. Потом прочитал, что Алексей требует от новой власти прекратить капитуляцию на Донбассе... Я не одобряю его поступка, но полностью разделяю его позицию: то, что делает нынешняя власть – отвод войск, формула Штайнмайера, позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами – это капитуляция! Не за это Алексей подвергал себя смерти на войне. Я его не оправдываю, но понимаю его отчаяние и боль. Боль солдата, которого предает Родина", – резюмировал Семисал.

Напомним, что накануне, 18 сентября, мужчина с оружием на мосту Метро в столице угрожал взорвать переправу и госучреждения. Злоумышленник был задержан спецназом КОРД без единого выстрела. Известно, что ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО). В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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